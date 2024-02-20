ГД одобрила проект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов
Госдума приняла в I чтении проект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, за проект проголосовали 396 человек.
Инициатива была внесена в Госдуму на прошлой неделе. Авторами выступили депутаты нижней палаты во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций за исключением "Новых людей". По словам Володина, под законопроектом стоят подписи 395 депутатов Госдумы. Предлагается внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации".
"Внести в федеральный закон... "О рекламе" ...следующие изменения: ...не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента", - следует из текста законопроекта.
Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.
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"Только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - заявил ранее Володин.
Как пояснил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, нарушение запрета размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей - для юрлиц в соответствии с действующим законодательством. Он также напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента (или учрежденного им российского юрлица-иноагента), совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ, наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.