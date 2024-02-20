Рейтинг@Mail.ru
ГД одобрила проект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 20.02.2024 (обновлено: 13:04 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/zakonoproekt-1928435423.html
ГД одобрила проект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов
ГД одобрила проект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов - РИА Новости, 20.02.2024
ГД одобрила проект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, за проект проголосовали 396 человек. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:55
2024-02-20T13:04
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, за проект проголосовали 396 человек.Инициатива была внесена в Госдуму на прошлой неделе. Авторами выступили депутаты нижней палаты во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций за исключением "Новых людей". По словам Володина, под законопроектом стоят подписи 395 депутатов Госдумы. Предлагается внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации"."Внести в федеральный закон... "О рекламе" ...следующие изменения: ...не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента", - следует из текста законопроекта.Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства."Только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - заявил ранее Володин.Как пояснил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, нарушение запрета размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей - для юрлиц в соответствии с действующим законодательством. Он также напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента (или учрежденного им российского юрлица-иноагента), совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ, наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240210/dokhody-1926545201.html
https://ria.ru/20240208/vybory-1926200439.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
ГД одобрила проект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов

Госдума приняла в I чтении проект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, за проект проголосовали 396 человек.
Инициатива была внесена в Госдуму на прошлой неделе. Авторами выступили депутаты нижней палаты во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций за исключением "Новых людей". По словам Володина, под законопроектом стоят подписи 395 депутатов Госдумы. Предлагается внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации".
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России
10 февраля, 09:06
"Внести в федеральный закон... "О рекламе" ...следующие изменения: ...не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента", - следует из текста законопроекта.
Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.
«
"Только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - заявил ранее Володин.
Как пояснил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, нарушение запрета размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей - для юрлиц в соответствии с действующим законодательством. Он также напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента (или учрежденного им российского юрлица-иноагента), совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ, наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты
8 февраля, 15:56
 
Госдума РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала