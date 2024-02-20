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В Нижнем Новгороде задержали студента, подозреваемого в поджоге машины
В Нижнем Новгороде задержали студента, подозреваемого в поджоге машины - РИА Новости, 20.02.2024
В Нижнем Новгороде задержали студента, подозреваемого в поджоге машины
Студент задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в хулиганстве после того, как выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя автомобиля, который в итоге... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:39
2024-02-20T16:39
2024-02-20T16:39
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Студент задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в хулиганстве после того, как выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя автомобиля, который в итоге сгорел, сообщило региональное управление МВД. Девятнадцатого февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Композитора Касьянова в Нижегородском районе. Установлено, что молодой человек подошел к иномарке, припаркованной во дворе дома, попросил водителя открыть окно и выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета. В результате автомобиль загорелся, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Кроме этого, в этот же день зафиксировано аналогичное происшествие на территории Приокского района, но там автомобиль не загорелся. По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство). "В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан гражданин, причастный к совершению данных преступлений. Им оказался 18-летний студент одного из нижегородских вузов, который признался в содеянном, пояснив, что действовал на почве неприязненных отношений", - говорится в сообщении. В ходе личного досмотра полицейскими были изъяты орудия преступления, а также перцовый баллончик. Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде задержали студента, подозреваемого в поджоге машины
В Нижнем Новгороде задержали студента, подозреваемого в поджоге машины аэрозолем
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости.
Студент задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в хулиганстве после того, как выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя автомобиля, который в итоге сгорел, сообщило региональное управление
МВД.
Девятнадцатого февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Композитора Касьянова в Нижегородском районе.
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Установлено, что молодой человек подошел к иномарке, припаркованной во дворе дома, попросил водителя открыть окно и выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета. В результате автомобиль загорелся, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Кроме этого, в этот же день зафиксировано аналогичное происшествие на территории Приокского района, но там автомобиль не загорелся.
По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ
(хулиганство).
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"В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан гражданин, причастный к совершению данных преступлений. Им оказался 18-летний студент одного из нижегородских вузов, который признался в содеянном, пояснив, что действовал на почве неприязненных отношений", - говорится в сообщении.
В ходе личного досмотра полицейскими были изъяты орудия преступления, а также перцовый баллончик. Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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