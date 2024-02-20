https://ria.ru/20240220/zaderzhanie-1928516990.html

В Нижнем Новгороде задержали студента, подозреваемого в поджоге машины

В Нижнем Новгороде задержали студента, подозреваемого в поджоге машины - РИА Новости, 20.02.2024

В Нижнем Новгороде задержали студента, подозреваемого в поджоге машины

Студент задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в хулиганстве после того, как выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя автомобиля, который в итоге... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:39

2024-02-20T16:39

2024-02-20T16:39

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Студент задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в хулиганстве после того, как выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя автомобиля, который в итоге сгорел, сообщило региональное управление МВД. Девятнадцатого февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Композитора Касьянова в Нижегородском районе. Установлено, что молодой человек подошел к иномарке, припаркованной во дворе дома, попросил водителя открыть окно и выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета. В результате автомобиль загорелся, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Кроме этого, в этот же день зафиксировано аналогичное происшествие на территории Приокского района, но там автомобиль не загорелся. По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство). "В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан гражданин, причастный к совершению данных преступлений. Им оказался 18-летний студент одного из нижегородских вузов, который признался в содеянном, пояснив, что действовал на почве неприязненных отношений", - говорится в сообщении. В ходе личного досмотра полицейскими были изъяты орудия преступления, а также перцовый баллончик. Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20240220/napadenie-1928466432.html

https://ria.ru/20240219/chelyabinsk-1928289059.html

https://ria.ru/20240219/sud-1928239900.html

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происшествия, нижний новгород, россия