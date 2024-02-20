Рейтинг@Mail.ru
Полицейские в Прикамье открыли огонь по авто с пьяным водителем - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 20.02.2024 (обновлено: 15:03 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/zaderzhanie-1928486168.html
Полицейские в Прикамье открыли огонь по авто с пьяным водителем
Полицейские в Прикамье открыли огонь по авто с пьяным водителем - РИА Новости, 20.02.2024
Полицейские в Прикамье открыли огонь по авто с пьяным водителем
Полицейские под Пермью вынуждены были открыть огонь, чтобы остановить автомобиль без номеров с пьяным водителем и его подругой - оба ранены, сообщает во вторник РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:58
2024-02-20T15:03
происшествия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Полицейские под Пермью вынуждены были открыть огонь, чтобы остановить автомобиль без номеров с пьяным водителем и его подругой - оба ранены, сообщает во вторник краевая полиция. В понедельник вечером на трассе Болгары – Юго-Камский – Крылово полицейские заметили "ВАЗ" 99-й модели без номеров - сотрудники велели остановиться, однако водитель лишь прибавил газу. Как впоследствии выяснилось, за рулем сидел пьяный 21-летний без прав. "В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни других граждан, полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем – по колесам автомобиля", - говорится в релизе. В конце концов водитель был задержан, на него составлено несколько административных протоколов. "В результате применения оружия пострадали двое пассажиров – 18-летняя девушка и мужчина, ранее судимый. Все находились с признаками алкогольного опьянения. Им незамедлительно оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу", - добавили в ГУВД. По факту произошедшего проводится проверка, как и всегда в случаях, когда полицейские вынуждены открывать огонь.
https://ria.ru/20240220/khimki-1928393177.html
https://ria.ru/20240206/strelba-1925638998.html
https://ria.ru/20240123/proisshestvie-1922788674.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
Полицейские в Прикамье открыли огонь по авто с пьяным водителем

Полицейские в Прикамье со стрельбой задержали пьяного водителя с подругой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Полицейские под Пермью вынуждены были открыть огонь, чтобы остановить автомобиль без номеров с пьяным водителем и его подругой - оба ранены, сообщает во вторник краевая полиция.
В понедельник вечером на трассе Болгары – Юго-Камский – Крылово полицейские заметили "ВАЗ" 99-й модели без номеров - сотрудники велели остановиться, однако водитель лишь прибавил газу. Как впоследствии выяснилось, за рулем сидел пьяный 21-летний без прав.
Неизвестный протыкает шину у автомобиля, припаркованного во дворе в Химках. Кадр видео
В Химках пьяный дебошир проткнул колеса около 20 машин
Вчера, 10:32
"В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни других граждан, полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем – по колесам автомобиля", - говорится в релизе.
В конце концов водитель был задержан, на него составлено несколько административных протоколов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Полиция задержала пьяного жителя Уфы за стрельбу из окна дома
6 февраля, 11:53
"В результате применения оружия пострадали двое пассажиров – 18-летняя девушка и мужчина, ранее судимый. Все находились с признаками алкогольного опьянения. Им незамедлительно оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу", - добавили в ГУВД.
По факту произошедшего проводится проверка, как и всегда в случаях, когда полицейские вынуждены открывать огонь.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
"Боимся, что замнут". Кто стоит за смертельным ДТП в закрытом городе
23 января, 08:00
 
ПроисшествияПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала