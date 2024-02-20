https://ria.ru/20240220/zaderzhanie-1928486168.html

Полицейские в Прикамье открыли огонь по авто с пьяным водителем

Полицейские в Прикамье открыли огонь по авто с пьяным водителем - РИА Новости, 20.02.2024

Полицейские в Прикамье открыли огонь по авто с пьяным водителем

Полицейские под Пермью вынуждены были открыть огонь, чтобы остановить автомобиль без номеров с пьяным водителем и его подругой - оба ранены, сообщает во вторник РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:58

2024-02-20T14:58

2024-02-20T15:03

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Полицейские под Пермью вынуждены были открыть огонь, чтобы остановить автомобиль без номеров с пьяным водителем и его подругой - оба ранены, сообщает во вторник краевая полиция. В понедельник вечером на трассе Болгары – Юго-Камский – Крылово полицейские заметили "ВАЗ" 99-й модели без номеров - сотрудники велели остановиться, однако водитель лишь прибавил газу. Как впоследствии выяснилось, за рулем сидел пьяный 21-летний без прав. "В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни других граждан, полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем – по колесам автомобиля", - говорится в релизе. В конце концов водитель был задержан, на него составлено несколько административных протоколов. "В результате применения оружия пострадали двое пассажиров – 18-летняя девушка и мужчина, ранее судимый. Все находились с признаками алкогольного опьянения. Им незамедлительно оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу", - добавили в ГУВД. По факту произошедшего проводится проверка, как и всегда в случаях, когда полицейские вынуждены открывать огонь.

https://ria.ru/20240220/khimki-1928393177.html

https://ria.ru/20240206/strelba-1925638998.html

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пермь

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происшествия, пермь