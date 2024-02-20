https://ria.ru/20240220/zadachi-1928526627.html

Руденя определил задачи по развитию сельского хозяйства Тверской области

Руденя определил задачи по развитию сельского хозяйства Тверской области - РИА Новости, 20.02.2024

Руденя определил задачи по развитию сельского хозяйства Тверской области

Государственная программа "Сельское хозяйство Тверской области" до 2030 года, ключевые показатели и задачи развития отрасли рассмотрели во вторник на заседании... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:10

2024-02-20T17:10

2024-02-20T17:10

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Государственная программа "Сельское хозяйство Тверской области" до 2030 года, ключевые показатели и задачи развития отрасли рассмотрели во вторник на заседании правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба областного правительства. "Сельскохозяйственная отрасль Тверской области вносит свой вклад в развитие АПК всей нашей страны. Новая отраслевая государственная программа должна обеспечить сохранение и развитие позитивных тенденций на среднесрочную перспективу. Первоочередные для нас задачи – ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, техническое перевооружение и модернизация отрасли, рост объемов производства и реализации продукции при постоянном повышении ее качества", – цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время приоритетом является обеспечение потребностей внутреннего рынка, повышение эффективности региональных производств. В прошлом году общая площадь посевных угодий в регионе увеличилась до 439,1 тысячи гектаров. Растет валовый сбор зерна: по итогам прошлого года показатель составил 179,1 тысячи тонн (в 2019 году – 122,1 тысячи тонн). В регионе также увеличиваются объемы сбора картофеля: в прошлом году получено 336,9 тысячи тонн (в 2019 году – 282,2 тысячи тонн). Положительная динамика фиксируется по производству продукции животноводства. К примеру, объемы производства скота и птицы в прошлом году составили 297,2 тысячи тонн (в 2022 году было 225,4 тысячи тонн). Продолжение технического перевооружения и модернизации предприятий отрасли планируется за счет реализации инвестиционных проектов и эффективного использования мер поддержки, которые включены в государственную программу. Для аграриев предусмотрена финансовая помощь по нескольким направлениям: на проведение агротехнологических работ, элитное семеноводство и племенное животноводство, закупку техники и модернизацию мощностей, производство молока и мяса, зерна, овощей, картофеля, льна. Обеспечено льготное кредитование сельхозпроизводителей и другие направления поддержки. В 2024 году предусмотрено увеличение количества получателей по ряду позиций. В частности, финансовую помощь на агротехнологические работы для выращивания картофеля планируется предоставить 54 производителям (в 2023 году было 38), на стимулирование производства льна – 15 предприятиям (было 12), на выпуск молока – 71 компании (было 64). В 2024 году также заложено увеличение финансирования на субсидирование племенного животноводства. Губернатор отметил: важно, чтобы направления господдержки касались также личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые вносят вклад в решение общих задач в агропроме.

https://ria.ru/20240213/investitsionnaya_programma-1927110548.html

https://ria.ru/20240207/pozdravlenie-1925969045.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя