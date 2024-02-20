https://ria.ru/20240220/yazyki-1928528585.html

Россия внесла в атлас ЮНЕСКО информацию по 77 национальным языкам

Россия внесла в атлас ЮНЕСКО информацию по 77 национальным языкам - РИА Новости, 20.02.2024

Россия внесла в атлас ЮНЕСКО информацию по 77 национальным языкам

Россия внесла во Всемирный атлас языков ЮНЕСКО информацию по 77 языкам проживающих на ее территории народов, сообщил замруководителя Федерального агентства по... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:17

2024-02-20T17:17

2024-02-20T17:17

общество

россия

юнеско

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия внесла во Всемирный атлас языков ЮНЕСКО информацию по 77 языкам проживающих на ее территории народов, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин. Ранее ФАДН России сообщало, что порядка 70-80 национальных языков России, в том числе русский и языки коренных малочисленных народов, планируется внести в атлас языков народов мира ЮНЕСКО, и эта работа будет продолжаться на протяжении 2023 года. "Мы с коллегами обеспечиваем участие Российской Федерации в масштабном проекте – Всемирный атлас языков. Мы создали рабочую группу. И сегодня мы передали информацию по 77 языкам народов России. И работа по заполнению профиля, а это достаточно объемная работа, будет продолжаться", - сказал Бедкин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", приуроченной к Международному дню родного языка. Кроме того, он рассказал, что Россия активно участвует в проведении Международного десятилетия языков коренных народов. "Мы являемся безусловными лидерами, потому что мы первыми создали национальный организационный комитет, …первыми утвердили на федеральном уровне национальный план, мы входим в управляющие органы ЮНЕСКО в рамках десятилетия", - отметил замглавы ФАДН России. Он уточнил, что проведение десятилетия языков коренных народов касается всех языков народов нашей страны, но определенный акцент делается на языках коренных малочисленных народов. "У нас в 67 субъектах РФ приняты региональные планы… В рамках контроля мы собираем информацию, информируем ежегодно правительство РФ и, безусловно, размещаем информацию о мероприятиях на профильной платформе ЮНЕСКО… В настоящий момент в РФ размещено более 1300 мероприятий в рамках Международного десятилетия – это в четыре раза больше, чем разместили все государства, входящие в Организацию Объединенных Наций. Разрыв будет расти и дальше", - добавил Бедкин.

https://ria.ru/20240216/narody-1928171803.html

https://ria.ru/20200606/1572564122.html

https://ria.ru/20191105/1560609078.html

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общество, россия, юнеско, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)