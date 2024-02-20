https://ria.ru/20240220/yakutiya-1928552025.html

"АЛРОСА" провела II форум "Будущее алмазных городов" в Мирном Якутии

"АЛРОСА" провела II форум "Будущее алмазных городов" в Мирном Якутии - РИА Новости, 20.02.2024

"АЛРОСА" провела II форум "Будущее алмазных городов" в Мирном Якутии

Второй форум "АЛРОСА" прошел в городе Мирном, участники обсудили пути развития алмазного края Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:29

2024-02-20T18:29

2024-02-20T18:29

республика саха (якутия)

мирный

айсен николаев

павел маринычев

дальний восток

алроса

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ЯКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Второй форум "АЛРОСА" прошел в городе Мирном, участники обсудили пути развития алмазного края Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Первый форум АЛРОСА "Будущее алмазных городов" проводился в 2021 году. На этой площадке обсуждается производственное будущее, социальная политика и взаимодействие алмазодобывающей компании с федеральной, республиканской и муниципальными властями, а также ее вклад в создание комфортных условий для жизни в регионе. Во вторник в мероприятии участвовали глава республики Айсен Николаев, генеральный директор - председатель правления АК "АЛРОСА" Павел Маринычев, глава Мирнинского района Александр Басыров, делегаты от алмазодобывающей компании, организаций и учреждений Мирнинского района", - рассказали в пресс-службе. Как отметил Николаев, в 2023 году в республике был достигнут рекорд по собственным доходам консолидированного бюджета – 263 млрд рублей. Почти треть из них, 32,3% – это вклад "АЛРОСА". Качество жизни мирнинцев должно соответствовать вкладу их района в развитие республики. "Уверен, что алмазные города должны отличаться высоким уровнем комфорта. Так, сегодня уже началась реализация мастер-плана развития города Мирный", - сказал он. Маринычев подчеркнул, что планы компании не меняются, несмотря на санкционные ограничения. "За последние два года мы многое сделали, чтобы адаптировать наши производственные и торговые операции к новым условиям, сохранили финансовую подушку безопасности и тем самым обеспечили готовность компании к различным сценариям развития ситуации, даже самым стрессовым", - отметил гендиректор "АЛРОСА". На форуме состоялась презентация бренда города Мирный, рассмотрены новые подходы развития системы здравоохранения и политика активного долголетия в Мирнинском районе, обсуждены социальные инициативы, вопросы проведения алмазной геологоразведки, дальнейшего развития компании как производственной единицы и продолжения социальной политики. "Указом главы Якутии предусмотрено содействие созданию новых производств и развитию малого бизнеса в районе. В скором времени начнется строительство первого на Дальнем Востоке многофункционального центра сервисной экономики, который станет городским центром поддержки малого и среднего бизнеса. Разработка проектно-сметной документации на завершающей стадии, проект будет реализован в ближайшие годы", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240217/festival-1927961369.html

https://ria.ru/20240213/kvartiry-1927151319.html

https://ria.ru/20240214/sol-1927300411.html

мирный

дальний восток

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мирный, айсен николаев, павел маринычев, дальний восток, алроса