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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ Дружковке в ДНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ Дружковке в ДНР - РИА Новости, 20.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ Дружковке в ДНР
Взрывы прогремели в Дружкове, в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:13
2024-02-20T21:13
2024-02-20T21:13
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Дружкове, в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщило украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, ранее в подконтрольной Киеву части ДНР, а также пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Дружковке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ Дружковке в ДНР
"Страна": в подконтрольной Киеву Дружковке в ДНР прогремели взрывы