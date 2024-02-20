https://ria.ru/20240220/vyplaty-1928417863.html

В ДНР начали оформлять единоразовые выплаты эвакуированным жителям Авдеевки

В ДНР начали оформлять единоразовые выплаты эвакуированным жителям Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024

В ДНР начали оформлять единоразовые выплаты эвакуированным жителям Авдеевки

В ДНР начали процесс оформления единоразовых выплат в размере 10 тысяч рублей для эвакуированных жителей Авдеевки, сообщила вице-премьер республики Лариса... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:00

2024-02-20T12:00

2024-02-20T12:00

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893327001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e15b48ee85d9f9e8a6aea1ff61c083e.jpg

ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. В ДНР начали процесс оформления единоразовых выплат в размере 10 тысяч рублей для эвакуированных жителей Авдеевки, сообщила вице-премьер республики Лариса Толстыкина. "Эвакуированные жители Авдеевки оформляют в ДНР материальную помощь в денежном выражении. В республике эвакуированные граждане из подконтрольных Украине и освобожденных территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей имеют право на единоразовую выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Специалисты управлений труда и социальной защиты населения уже оказывают помощь эвакуированным жителям Авдеевки в оформлении этой выплаты и консультируют о возможностях назначения им других мер государственной социальной поддержки", - написала она в Telegram-канале. Толстыкина напомнила, что согласно указу главы ДНР, эта выплата положена каждому эвакуированному лицу независимо от возраста и трудоспособности, прибывшему в республику с 30 сентября 2022 года, и она уже назначена более 1,5 тысячи граждан. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240125/kompensatsiya-1923483610.html

https://ria.ru/20240212/vyplaty-1926971001.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, россия, александр сырский, вооруженные силы украины