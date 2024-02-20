https://ria.ru/20240220/voyna-1928405135.html

Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными

Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными - РИА Новости, 20.02.2024

Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности "третьей мировой войны". РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:13

2024-02-20T11:13

2024-02-20T11:13

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности "третьей мировой войны". "Нет страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Во вторник Лукашенко проводит совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

https://ria.ru/20240215/aliev-1927467063.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия