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Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными - РИА Новости, 20.02.2024
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11:13 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/voyna-1928405135.html
Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными
Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности "третьей мировой войны". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:13
2024-02-20T11:13
в мире
александр лукашенко
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МИНСК 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности "третьей мировой войны". "Нет страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Во вторник Лукашенко проводит совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными

Лукашенко: основания для опасений, что начнется третья мировая война, есть

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности "третьей мировой войны".
"Нет страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Во вторник Лукашенко проводит совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Мир очень близок к Третьей мировой войне, заявил Алиев
15 февраля, 02:02
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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