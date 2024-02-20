"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки
Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы начнут еще активнее бороться с военкомами
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Падение Авдеевки приведет к тому, что украинцы станут еще острее реагировать на насильственную мобилизацию, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
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"Я думаю, что после Авдеевки вообще уже теперь просто будут уничтожать этих, которые попытаются кого-то мобилизовать", — считает аналитик.
Эксперт предупредил депутатов Верховной Рады, что дальнейшее ужесточение мобилизации спровоцирует "анархическую гражданскую войну" на Украине. Более того, в случае бунта возмездие украинцев настигнет не только военкомов и политиков, но и западных спонсоров Киева.
"К ним придут эти анархические отряды. Это война во всей Европе будет", — уверен Соскин.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.