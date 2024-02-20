Рейтинг@Mail.ru
"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/voyna-1928366425.html
"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки
"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024
"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки
Падение Авдеевки приведет к тому, что украинцы станут еще острее реагировать на насильственную мобилизацию, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:45
2024-02-20T05:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
европа
олег соскин
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Падение Авдеевки приведет к тому, что украинцы станут еще острее реагировать на насильственную мобилизацию, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.&quot;Я думаю, что после Авдеевки вообще уже теперь просто будут уничтожать этих, которые попытаются кого-то мобилизовать&quot;, — считает аналитик.Эксперт предупредил депутатов Верховной Рады, что дальнейшее ужесточение мобилизации спровоцирует "анархическую гражданскую войну" на Украине. Более того, в случае бунта возмездие украинцев настигнет не только военкомов и политиков, но и западных спонсоров Киева."К ним придут эти анархические отряды. Это война во всей Европе будет", — уверен Соскин.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
https://ria.ru/20240207/odessa-1925836630.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083882.html
украина
авдеевка
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, авдеевка, европа, олег соскин, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Европа, Олег Соскин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки

Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы начнут еще активнее бороться с военкомами

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Падение Авдеевки приведет к тому, что украинцы станут еще острее реагировать на насильственную мобилизацию, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
«

"Я думаю, что после Авдеевки вообще уже теперь просто будут уничтожать этих, которые попытаются кого-то мобилизовать", — считает аналитик.

Одесса - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Одесситка прогнала военкомов из маршрутки
7 февраля, 05:56
Эксперт предупредил депутатов Верховной Рады, что дальнейшее ужесточение мобилизации спровоцирует "анархическую гражданскую войну" на Украине. Более того, в случае бунта возмездие украинцев настигнет не только военкомов и политиков, но и западных спонсоров Киева.
"К ним придут эти анархические отряды. Это война во всей Европе будет", — уверен Соскин.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке
18 февраля, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвдеевкаЕвропаОлег СоскинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала