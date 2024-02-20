https://ria.ru/20240220/voyna-1928366425.html

"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки

"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024

"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки

Падение Авдеевки приведет к тому, что украинцы станут еще острее реагировать на насильственную мобилизацию, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T05:45

2024-02-20T05:45

2024-02-20T05:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

европа

олег соскин

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Падение Авдеевки приведет к тому, что украинцы станут еще острее реагировать на насильственную мобилизацию, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Я думаю, что после Авдеевки вообще уже теперь просто будут уничтожать этих, которые попытаются кого-то мобилизовать", — считает аналитик.Эксперт предупредил депутатов Верховной Рады, что дальнейшее ужесточение мобилизации спровоцирует "анархическую гражданскую войну" на Украине. Более того, в случае бунта возмездие украинцев настигнет не только военкомов и политиков, но и западных спонсоров Киева."К ним придут эти анархические отряды. Это война во всей Европе будет", — уверен Соскин.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

https://ria.ru/20240207/odessa-1925836630.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083882.html

украина

авдеевка

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, авдеевка, европа, олег соскин, верховная рада украины, вооруженные силы украины