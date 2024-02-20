https://ria.ru/20240220/voennye-1928423491.html

Путин поздравил два подразделения с присвоением наименования "гвардейские"

Путин поздравил два подразделения с присвоением наименования "гвардейские" - РИА Новости, 20.02.2024

Путин поздравил два подразделения с присвоением наименования "гвардейские"

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 25 гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты и 288 гвардейской... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:19

2024-02-20T12:19

2024-02-20T12:19

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 25 гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты и 288 гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригады с присвоением им почетного наименования "гвардейская", соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. В понедельник президент подписал указы о присвоении 25 гвардейскому полку радиационной, химической и биологической защиты и 288 гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде почетного звания "гвардейская", соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Поздравляю вас с присвоением 288 артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде почётного наименования "гвардейская"... Поздравляю вас с присвоением 25 полку радиационной, химической и биологической защиты почётного наименования "гвардейский", - говорится в текстах телеграмм. Президент подчеркнул, что присвоение наименования - это высокая честь и признание особых заслуг военнослужащих, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. В поздравлениях президент отметил, что умелые и решительные действия личных составов полка и бригады в ходе специальной военной операции, которые являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма. "Убеждён, что вы – воины-гвардейцы – будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - заключил президент.

https://ria.ru/20240220/siloviki-1928405248.html

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность