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Путин поздравил два подразделения с присвоением наименования "гвардейские" - РИА Новости, 20.02.2024
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12:19 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/voennye-1928423491.html
Путин поздравил два подразделения с присвоением наименования "гвардейские"
Путин поздравил два подразделения с присвоением наименования "гвардейские" - РИА Новости, 20.02.2024
Путин поздравил два подразделения с присвоением наименования "гвардейские"
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 25 гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты и 288 гвардейской... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:19
2024-02-20T12:19
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 25 гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты и 288 гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригады с присвоением им почетного наименования "гвардейская", соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. В понедельник президент подписал указы о присвоении 25 гвардейскому полку радиационной, химической и биологической защиты и 288 гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде почетного звания "гвардейская", соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Поздравляю вас с присвоением 288 артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде почётного наименования "гвардейская"... Поздравляю вас с присвоением 25 полку радиационной, химической и биологической защиты почётного наименования "гвардейский", - говорится в текстах телеграмм. Президент подчеркнул, что присвоение наименования - это высокая честь и признание особых заслуг военнослужащих, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. В поздравлениях президент отметил, что умелые и решительные действия личных составов полка и бригады в ходе специальной военной операции, которые являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма. "Убеждён, что вы – воины-гвардейцы – будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - заключил президент.
https://ria.ru/20240220/siloviki-1928405248.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Путин поздравил два подразделения с присвоением наименования "гвардейские"

Путин поздравил два подразделения ВС РФ с присвоением наименования "гвардейские"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личные составы 25 гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты и 288 гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригады с присвоением им почетного наименования "гвардейская", соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
В понедельник президент подписал указы о присвоении 25 гвардейскому полку радиационной, химической и биологической защиты и 288 гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде почетного звания "гвардейская", соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств
Вчера, 11:13
"Поздравляю вас с присвоением 288 артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде почётного наименования "гвардейская"... Поздравляю вас с присвоением 25 полку радиационной, химической и биологической защиты почётного наименования "гвардейский", - говорится в текстах телеграмм.
Президент подчеркнул, что присвоение наименования - это высокая честь и признание особых заслуг военнослужащих, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.
В поздравлениях президент отметил, что умелые и решительные действия личных составов полка и бригады в ходе специальной военной операции, которые являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма.
"Убеждён, что вы – воины-гвардейцы – будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - заключил президент.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Только для России". Путин откровенно высказался о военных
24 декабря 2023, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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