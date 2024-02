https://ria.ru/20240220/venesuela-1928583555.html

Лавров оценил сотрудничество с Венесуэлой в рамках ОПЕК+

Сотрудничество России и Венесуэлы в рамках ОПЕК+ носит перспективный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:59

2024-02-20T20:59

2024-02-20T20:59

КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Сотрудничество России и Венесуэлы в рамках ОПЕК+ носит перспективный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорили и о нашем сотрудничестве в рамках ОПЕК+, Форума стран-экспортеров газа. Все это весьма и весьма перспективные направления нашей совместной работы с другими входящими в эти структуры странами", - сказал министр на пресс-конференции во вторник. Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная организация, созданная для координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть.

Новости

