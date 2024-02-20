https://ria.ru/20240220/venesuela-1928583555.html
Лавров оценил сотрудничество с Венесуэлой в рамках ОПЕК+
Лавров оценил сотрудничество с Венесуэлой в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 20.02.2024
Лавров оценил сотрудничество с Венесуэлой в рамках ОПЕК+
Сотрудничество России и Венесуэлы в рамках ОПЕК+ носит перспективный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:59
2024-02-20T20:59
2024-02-20T20:59
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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Сотрудничество России и Венесуэлы в рамках ОПЕК+ носит перспективный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорили и о нашем сотрудничестве в рамках ОПЕК+, Форума стран-экспортеров газа. Все это весьма и весьма перспективные направления нашей совместной работы с другими входящими в эти структуры странами", - сказал министр на пресс-конференции во вторник. Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная организация, созданная для координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть.
https://ria.ru/20240220/insulin-1928583028.html
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экономика, венесуэла, россия, сергей лавров, опек
Экономика, Венесуэла, Россия, Сергей Лавров, ОПЕК
Лавров оценил сотрудничество с Венесуэлой в рамках ОПЕК+
Лавров: сотрудничество России и Венесуэлы в рамках ОПЕК+ перспективно
КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Сотрудничество России и Венесуэлы в рамках ОПЕК+ носит перспективный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорили и о нашем сотрудничестве в рамках ОПЕК+, Форума стран-экспортеров газа. Все это весьма и весьма перспективные направления нашей совместной работы с другими входящими в эти структуры странами", - сказал министр на пресс-конференции во вторник.
Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная организация, созданная для координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть.
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