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Финскую вакцину от вируса, приводящего к диабету, протестировали на людях
Финскую вакцину от вируса, приводящего к диабету, протестировали на людях - РИА Новости, 20.02.2024
Финскую вакцину от вируса, приводящего к диабету, протестировали на людях
Разработанная в Финляндии вакцина от энтеровируса, который может привести к диабету первого типа, была впервые протестирована на людях, сообщает общественный... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:08
2024-02-20T15:08
2024-02-20T15:08
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Разработанная в Финляндии вакцина от энтеровируса, который может привести к диабету первого типа, была впервые протестирована на людях, сообщает общественный вещатель Yle. "В Финляндии была разработана вакцина против энтеровируса, которая уже прошла первые испытания на людях", – сказано в материале. Как уточняет Yle, развитие диабета первого типа уже давно связывают с энтеровирусными инфекциями. Например, энтеровирусы "Коксаки B" поражают поджелудочную железу и ее инсулин-продуцирующие клетки, что может привести к развитию диабета. Состав вакцины разрабатывался финским университетом города Тампере в течение десяти лет. Следующим шагом будет определение эффективности вакцины против инфекций и диабета, что займёт еще несколько лет. По словам исследователей, препарат оказался безопасным и вызвал хороший иммунный ответ у испытуемых. Вакцина была введена 32 участникам тестирования в возрасте от 18 до 44 лет. "Это исследование проводилось на здоровых взрослых людях на добровольной основе. Следующим шагом должно стать изучение вакцины на детях, которые являются ее основной целевой группой", – приводит слова профессора Университета Хельсинки Микаэля Книпа Yle.
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финляндия, тампере, в мире
Финляндия, Тампере, В мире
Финскую вакцину от вируса, приводящего к диабету, протестировали на людях
Финскую вакцину от приводящего к диабету вируса впервые протестировали на людях
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости.
Разработанная в Финляндии вакцина от энтеровируса, который может привести к диабету первого типа, была впервые протестирована на людях, сообщает общественный вещатель Yle
.
"В Финляндии была разработана вакцина против энтеровируса, которая уже прошла первые испытания на людях", – сказано в материале.
"Даже не догадывались". Названы простые способы избежать диабета
Как уточняет Yle, развитие диабета первого типа уже давно связывают с энтеровирусными инфекциями. Например, энтеровирусы "Коксаки B" поражают поджелудочную железу и ее инсулин-продуцирующие клетки, что может привести к развитию диабета.
Состав вакцины разрабатывался финским университетом города Тампере
в течение десяти лет. Следующим шагом будет определение эффективности вакцины против инфекций и диабета, что займёт еще несколько лет.
По словам исследователей, препарат оказался безопасным и вызвал хороший иммунный ответ у испытуемых. Вакцина была введена 32 участникам тестирования в возрасте от 18 до 44 лет.
"Это исследование проводилось на здоровых взрослых людях на добровольной основе. Следующим шагом должно стать изучение вакцины на детях, которые являются ее основной целевой группой", – приводит слова профессора Университета Хельсинки Микаэля Книпа Yle.
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