https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html

Оружие или смерть — американский ультиматум Киеву

Оружие или смерть — американский ультиматум Киеву - РИА Новости, 20.02.2024

Оружие или смерть — американский ультиматум Киеву

Вы не поверите, но все, что два года пишут российские аналитики продержавной ориентации, сбылось с точностью до копейки. Сенатор от партии республиканцев Линдси РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:00

2024-02-20T08:00

2024-02-20T08:00

украина

сша

киев

линдси грэм

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836751443_0:242:2782:1807_1920x0_80_0_0_113e9a14086f7dc85b2316ca2873d1c6.jpg

Вы не поверите, но все, что два года пишут российские аналитики продержавной ориентации, сбылось с точностью до копейки. Сенатор от партии республиканцев Линдси Грэм выступил с предложением, как будто под копирку списанным с любого текста, созданного после государственного переворота 2014 года в Киеве. Один самых ярых русофобов и ястребов американской внешней политики заявил, что Соединенные Штаты в целом могут предоставить Украине дальнейшую помощь в виде поставок оружия, боеприпасов и прочего "топлива войны", но не бесплатно, а в обмен на ее природные ресурсы.Да, это именно тот самый неоколониальный грабеж, о котором столько предупреждали любителей прыгать с кастрюлей на голове. Прямой и совершенно беспардонный.Вновь отметим, что современная политика интересна уже тем, что ее узоры меняются с головокружительной скоростью, закладывая такие вензеля, о которых еще лет двадцать назад могли говорить разве что писатели-фантасты.Ситуация, где воедино сплелись внутренняя американская повестка, катящиеся навстречу выборы (самые грязные в истории, по прогнозам самих американских политологов), война на Украине и необходимость любой ценой поддерживать ее горение, нанося любой возможный урон России, интересна сама по себе.Во-первых, обращает на себя внимание смена риторики автора текущего заявления. В мае прошлого года Грэм говорил, что война на Украине — это лучшая из всех возможных инвестиций для США, так как это позволяет убивать русских. С началом вооруженного противостояния в секторе Газа он же прямым текстом призвал стереть эти территории с лица земли вместе со всеми жителями. В общем, записной вурдалак американский политики и ультрарадикальный русофоб. По мнению заокеанских политологов, смена риторики Грэма, который на протяжении двух лет требовал по горло упаковывать Украину самым смертоносным оружием, связана с ноябрьскими выборами, где все больше прогнозов о возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Последний не раз заявлял, что мог бы остановить войну на Украине буквально за сутки, так как у него есть прямой контакт с Владимиром Путиным и он не боится говорить с российским лидером. Есть мнение, что Грэм подыгрывает наиболее перспективному кандидату и своему однопартийцу в расчете на высокое и теплое кресло в новой администрации.Во-вторых, озвучивается оскорбительная для образа мирового гегемона причина столь мелочного крохоборства. Грэм упоминает, что совокупный государственный долг США уже превышает 34 триллиона долларов. Не то чтобы это было секретом, но, как о веревке в доме повешенного, в приличных домах Америки об этом говорить не принято. Естественно, для внутреннего избирателя это подается под соусом "смотрите, до чего Байден нашу страну довел", но для Киева это слабое утешение, ибо ему жизненно необходимы новые поставки и финансирование. Правда, теперь это будет в форме открытого грабежа, что Зеленскому уже будет сложно выдать своим согражданам за искреннюю союзническую поддержку.В-третьих, динамика и курс текущих событий целиком укладываются в рамки наших предыдущих оценок: Вашингтон давно просчитал победу России, но продолжает по инерции вкладываться в ее сдерживание на поле боя, что одновременно позволяет сохранить политическое реноме и невозбранно пилить чудовищные оружейные бюджеты. Благо, по заявлению самих американских политиков, две трети выделяемой Киеву помощи даже не покидают границ США, а циркулируют внутри компаний американского ВПК.Пикантности также придает тот факт, что за полных два года специальной военной операции Вашингтон выделил меньше половины всех средств, переложив бремя поддержания войны на плечи Европейского союза и в первую очередь Германии. При этом европейцы, по крайне мере пока, ничего подобного взамен не требуют, а США, обеспечивая меньшую часть потребностей украинской военной машины, фактически отжимают последние украинские ресурсы. В лучших традициях гангстерских боевиков, столь любимых Голливудом.Нужно сказать, что губа у американского сенатора не дура, а язык не лопата.Мы уже писали о крайне туманном правовом статусе украинских черноземов, которые, по утверждению многих украинских изданий, через подставные компании на корню скуплены международными агрокорпорациями. Теперь пришел черед всего, лежащего ниже плодородного слоя почвы, с той лишь разницей, что изрядная часть украинских пахотных земель принадлежала государству или была разделена на частные паи, а полезные ископаемые практически без остатка находятся в частных руках.Следует признать, что делить тут есть что.На сайте Министерства торговли США буквально за месяц до начала СВО появилась статья, где расписываются прелести украинского нефтегазового рынка для американских инвесторов. В частности, отмечается, что прогнозные запасы природного газа оцениваются в 5,4 триллиона кубометров, правда, основные производственные запасы залегают на глубине от пяти тысяч метров и ниже. Не самые легко извлекаемые, но при современном уровне развития буровой техники вполне доступные. Авторы из министерства также подчеркивают предельно благоприятный инвестиционный режим, доступный климат и ландшафт, особый режим защиты конкретно для американских инвесторов, а также некие Upcoming events, что в переводе на русский означает "грядущие события".Как тут не вспомнить слова Владимира Путина, что для России была создана ситуация, в которой у нее просто не было выбора, начинать ли специальную операцию.На официальном сайте Международного энергетического агентства говорится, что Украина также потенциально имеет 400 миллионов тонн газового конденсата, 850 миллионов тонн нефти, а 80 процентов этих богатств расположены в Днепровско-Донецком бассейне, то есть в непосредственной близости от текущей линии фронта. Еще есть 32 миллиарда тонн углей широкой сортовой номенклатуры — от антрацитов и битуминозных углей, до двух миллиардов тонн суббитуминозных и лигнитов. По этим показателям Украина занимает шестое место в мире, и если кто-то думает, что эра угля завершена, то крайне заблуждается.Короче говоря, на Украине пока еще есть чем поживиться, и американские друзья Владимира Зеленского толсто намекают ему на единственно доступный выбор. Снять последнюю рубаху и взамен получить ружье. С крайне сомнительной перспективой победы над русскими.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927702510.html

https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

украина, сша, киев, линдси грэм, владимир путин, владимир зеленский