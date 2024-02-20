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В ЛНР рассказали об активизации украинской авиации - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928373093.html
В ЛНР рассказали об активизации украинской авиации
В ЛНР рассказали об активизации украинской авиации - РИА Новости, 20.02.2024
В ЛНР рассказали об активизации украинской авиации
Активность украинской авиации выявлена сразу на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:08
2024-02-20T08:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Активность украинской авиации выявлена сразу на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. &quot;За несколько суток сразу на трех направлениях (Купянском, Краснолиманском, Донецком) нашими средствами наблюдения ПВО фиксируется увеличение воздушных целей как на предельно малых, так и больших высотах. Установлены пилотируемые и беспилотные средства воздушного нападения и разведки&quot;, — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.Эксперт отметил, что авиации противника действует крайне осторожно, стараясь не заходить в зону действия ПВО ВС РФ, также фиксировались пуски крылатых ракет класса воздух-поверхность (Storm Shadow/SCALP).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали об активизации украинской авиации

Марочко: украинская авиация активизировалась сразу на трех направлениях

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Активность украинской авиации выявлена сразу на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"За несколько суток сразу на трех направлениях (Купянском, Краснолиманском, Донецком) нашими средствами наблюдения ПВО фиксируется увеличение воздушных целей как на предельно малых, так и больших высотах. Установлены пилотируемые и беспилотные средства воздушного нападения и разведки", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Эксперт отметил, что авиации противника действует крайне осторожно, стараясь не заходить в зону действия ПВО ВС РФ, также фиксировались пуски крылатых ракет класса воздух-поверхность (Storm Shadow/SCALP).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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