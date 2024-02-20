https://ria.ru/20240220/ukraina-1928373093.html

В ЛНР рассказали об активизации украинской авиации

В ЛНР рассказали об активизации украинской авиации - РИА Новости, 20.02.2024

В ЛНР рассказали об активизации украинской авиации

Активность украинской авиации выявлена сразу на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:08

2024-02-20T08:08

2024-02-20T08:08

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787307650_0:155:2464:1541_1920x0_80_0_0_f92f3f628288de6056aed5218cae81e4.jpg

ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Активность украинской авиации выявлена сразу на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За несколько суток сразу на трех направлениях (Купянском, Краснолиманском, Донецком) нашими средствами наблюдения ПВО фиксируется увеличение воздушных целей как на предельно малых, так и больших высотах. Установлены пилотируемые и беспилотные средства воздушного нападения и разведки", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.Эксперт отметил, что авиации противника действует крайне осторожно, стараясь не заходить в зону действия ПВО ВС РФ, также фиксировались пуски крылатых ракет класса воздух-поверхность (Storm Shadow/SCALP).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины