Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области завели дело после угроз воспитательницы ребенку - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ugrozy-1928499904.html
В Мурманской области завели дело после угроз воспитательницы ребенку
В Мурманской области завели дело после угроз воспитательницы ребенку - РИА Новости, 20.02.2024
В Мурманской области завели дело после угроз воспитательницы ребенку
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как в интернете появилась информация о насилии над ребенком в детском приюте, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:32
2024-02-20T15:32
происшествия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
МУРМАНСК, 20 фев – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как в интернете появилась информация о насилии над ребенком в детском приюте, сообщили в Telegram-канале регионального СУСК во вторник. В Сети появилось видео, на котором две женщины, одна из них в белом халате, стоят рядом с лежащим на полу ребенком. Одна держит мальчика за ногу и отчитывает за то, что тот "обзывается" на воспитателей, и приговаривает "хочешь, ногу сломаю?". Утверждается, что все произошло в детском приюте "Берегиня" в Кильдинстрое. "По размещенной в социальных медиа информации о противоправных действиях в отношении ребёнка следователями СК возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе следственного управления. Уголовное дело заведено по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". "По предварительным данным, работник одного из социальных учреждений региона применила физическую силу по отношению к воспитаннику, удерживая лежащего на полу ребенка за ногу", - говорится в сообщении. Проверку инцидента начала и региональная прокуратура, следует из пресс-релиза ведомства.
https://ria.ru/20240216/primore-1927727990.html
https://ria.ru/20240212/shkola-1926890853.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманской области завели дело после угроз воспитательницы ребенку

СК возбудил дело после угроз мурманской воспитательницы сломать ногу ребенку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 20 фев – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как в интернете появилась информация о насилии над ребенком в детском приюте, сообщили в Telegram-канале регионального СУСК во вторник.
В Сети появилось видео, на котором две женщины, одна из них в белом халате, стоят рядом с лежащим на полу ребенком. Одна держит мальчика за ногу и отчитывает за то, что тот "обзывается" на воспитателей, и приговаривает "хочешь, ногу сломаю?". Утверждается, что все произошло в детском приюте "Берегиня" в Кильдинстрое.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест
16 февраля, 09:37
"По размещенной в социальных медиа информации о противоправных действиях в отношении ребёнка следователями СК возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе следственного управления.
Уголовное дело заведено по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"По предварительным данным, работник одного из социальных учреждений региона применила физическую силу по отношению к воспитаннику, удерживая лежащего на полу ребенка за ногу", - говорится в сообщении.
Проверку инцидента начала и региональная прокуратура, следует из пресс-релиза ведомства.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Экс-педагог рассказала о грубом обращении с детьми в школе в Новоуральске
12 февраля, 16:22
 
ПроисшествияМурманская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала