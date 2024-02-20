https://ria.ru/20240220/ugrozy-1928499904.html
В Мурманской области завели дело после угроз воспитательницы ребенку
В Мурманской области завели дело после угроз воспитательницы ребенку - РИА Новости, 20.02.2024
В Мурманской области завели дело после угроз воспитательницы ребенку
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как в интернете появилась информация о насилии над ребенком в детском приюте, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:32
2024-02-20T15:32
2024-02-20T15:32
происшествия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 20 фев – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как в интернете появилась информация о насилии над ребенком в детском приюте, сообщили в Telegram-канале регионального СУСК во вторник. В Сети появилось видео, на котором две женщины, одна из них в белом халате, стоят рядом с лежащим на полу ребенком. Одна держит мальчика за ногу и отчитывает за то, что тот "обзывается" на воспитателей, и приговаривает "хочешь, ногу сломаю?". Утверждается, что все произошло в детском приюте "Берегиня" в Кильдинстрое. "По размещенной в социальных медиа информации о противоправных действиях в отношении ребёнка следователями СК возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе следственного управления. Уголовное дело заведено по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". "По предварительным данным, работник одного из социальных учреждений региона применила физическую силу по отношению к воспитаннику, удерживая лежащего на полу ребенка за ногу", - говорится в сообщении. Проверку инцидента начала и региональная прокуратура, следует из пресс-релиза ведомства.
https://ria.ru/20240216/primore-1927727990.html
https://ria.ru/20240212/shkola-1926890853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманской области завели дело после угроз воспитательницы ребенку
СК возбудил дело после угроз мурманской воспитательницы сломать ногу ребенку
МУРМАНСК, 20 фев – РИА Новости.
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как в интернете появилась информация о насилии над ребенком в детском приюте, сообщили в Telegram-канале
регионального СУСК во вторник.
В Сети появилось видео, на котором две женщины, одна из них в белом халате, стоят рядом с лежащим на полу ребенком. Одна держит мальчика за ногу и отчитывает за то, что тот "обзывается" на воспитателей, и приговаривает "хочешь, ногу сломаю?". Утверждается, что все произошло в детском приюте "Берегиня" в Кильдинстрое.
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"По размещенной в социальных медиа информации о противоправных действиях в отношении ребёнка следователями СК
возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе следственного управления.
Уголовное дело заведено по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"По предварительным данным, работник одного из социальных учреждений региона применила физическую силу по отношению к воспитаннику, удерживая лежащего на полу ребенка за ногу", - говорится в сообщении.
Проверку инцидента начала и региональная прокуратура, следует из пресс-релиза ведомства.
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