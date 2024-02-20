https://ria.ru/20240220/ubiystvo-1928505909.html

Жителя Кирова, зарезавшего прохожего, признали невменяемым

Жителя Кирова, зарезавшего прохожего, признали невменяемым - РИА Новости, 20.02.2024

Жителя Кирова, зарезавшего прохожего, признали невменяемым

Житель Кирова, на глазах у прохожих без каких-либо причин зарезавший незнакомого мужчину, признан невменяемым, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:00

2024-02-20T16:00

2024-02-20T16:00

происшествия

россия

киров

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Житель Кирова, на глазах у прохожих без каких-либо причин зарезавший незнакомого мужчину, признан невменяемым, сообщило региональное следственное управление СК России. По версии следствия, 13 июля 2023 года 37-летний кировчанин вблизи одного из домов, расположенных на улице Кочкиной, беспричинно, в присутствии посторонних нанес 51-летнему ранее незнакомому ему мужчине несколько ударов ножом по телу. Несмотря на помощь медиков, от полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений). "Согласно заключению комиссии экспертов, у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого ему деяния, то есть он был признан невменяемым", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в суд с постановлением "о применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением".

https://ria.ru/20240218/ponozhovschina-1928099473.html

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происшествия, россия, киров, следственный комитет россии (ск рф)