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Жителя Кирова, зарезавшего прохожего, признали невменяемым
Жителя Кирова, зарезавшего прохожего, признали невменяемым - РИА Новости, 20.02.2024
Жителя Кирова, зарезавшего прохожего, признали невменяемым
Житель Кирова, на глазах у прохожих без каких-либо причин зарезавший незнакомого мужчину, признан невменяемым, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:00
2024-02-20T16:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Житель Кирова, на глазах у прохожих без каких-либо причин зарезавший незнакомого мужчину, признан невменяемым, сообщило региональное следственное управление СК России. По версии следствия, 13 июля 2023 года 37-летний кировчанин вблизи одного из домов, расположенных на улице Кочкиной, беспричинно, в присутствии посторонних нанес 51-летнему ранее незнакомому ему мужчине несколько ударов ножом по телу. Несмотря на помощь медиков, от полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений). "Согласно заключению комиссии экспертов, у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого ему деяния, то есть он был признан невменяемым", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в суд с постановлением "о применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением".
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происшествия, россия, киров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Киров, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Кирова, зарезавшего прохожего, признали невменяемым
СК: 37-летнего жителя Кирова, зарезавшего прохожего, признали невменяемым
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости.
Житель Кирова, на глазах у прохожих без каких-либо причин зарезавший незнакомого мужчину, признан невменяемым, сообщило региональное следственное управление
СК России.
По версии следствия, 13 июля 2023 года 37-летний кировчанин вблизи одного из домов, расположенных на улице Кочкиной, беспричинно, в присутствии посторонних нанес 51-летнему ранее незнакомому ему мужчине несколько ударов ножом по телу. Несмотря на помощь медиков, от полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений).
"Согласно заключению комиссии экспертов, у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого ему деяния, то есть он был признан невменяемым", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд с постановлением "о применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением".
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