https://ria.ru/20240220/turtsiya-1928370356.html

В Турции остаются неизвестны сроки решения проблемы в переводах с Россией

В Турции остаются неизвестны сроки решения проблемы в переводах с Россией - РИА Новости, 20.02.2024

В Турции остаются неизвестны сроки решения проблемы в переводах с Россией

Ряд ограничений в платежных переводах между Турцией и Россией существует, сроки решения проблемы пока не известны, заявил РИА Новости представитель одного из... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T07:05

2024-02-20T07:05

2024-02-20T07:05

турция

россия

сша

санкции в отношении россии

в мире

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Ряд ограничений в платежных переводах между Турцией и Россией существует, сроки решения проблемы пока не известны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в Анкаре. "Ряд ограничений имеются, да", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать наличие ограничений в платежных переводах между двумя странами. На уточняющий вопрос, известны ли предварительные сроки урегулирования ситуации, представитель кредитной организации сказал, что "ничего не известно об этом". С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах и считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240219/gaz-1928154168.html

турция

россия

сша

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турция, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире