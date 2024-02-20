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В Турции остаются неизвестны сроки решения проблемы в переводах с Россией
В Турции остаются неизвестны сроки решения проблемы в переводах с Россией - РИА Новости, 20.02.2024
В Турции остаются неизвестны сроки решения проблемы в переводах с Россией
Ряд ограничений в платежных переводах между Турцией и Россией существует, сроки решения проблемы пока не известны, заявил РИА Новости представитель одного из... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T07:05
2024-02-20T07:05
2024-02-20T07:05
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Ряд ограничений в платежных переводах между Турцией и Россией существует, сроки решения проблемы пока не известны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в Анкаре. "Ряд ограничений имеются, да", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать наличие ограничений в платежных переводах между двумя странами. На уточняющий вопрос, известны ли предварительные сроки урегулирования ситуации, представитель кредитной организации сказал, что "ничего не известно об этом". С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах и считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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турция, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире
Турция, Россия, США, Санкции в отношении России, В мире
В Турции остаются неизвестны сроки решения проблемы в переводах с Россией
Госбанк: сроки решения проблемы в переводах Турции и России остаются неизвестны
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Ряд ограничений в платежных переводах между Турцией и Россией существует, сроки решения проблемы пока не известны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в Анкаре.
«
"Ряд ограничений имеются, да", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать наличие ограничений в платежных переводах между двумя странами.
На уточняющий вопрос, известны ли предварительные сроки урегулирования ситуации, представитель кредитной организации сказал, что "ничего не известно об этом".
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США
на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва
ведет диалог с Анкарой.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах и считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
Источник: СМИ манипулируют темой скидок на российский газ для Турции