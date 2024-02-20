В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве и Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, тревогу первой объявили в Киеве - в 07.48 мск. В 07.49 тревога прозвучала в Черкасской, Винницкой и Черниговской областях. В остальных указанных регионах тревогу объявили в 07.52.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.