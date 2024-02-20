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Приемный сын Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 20.02.2024 (обновлено: 18:44 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/syrskiy-1928517325.html
Приемный сын Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки, пишут СМИ
Приемный сын Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
Приемный сын Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки, пишут СМИ
Приемный сын нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван положительно отреагировал на взятие Авдеевки Россией, пишут... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:41
2024-02-20T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
россия
австралия
александр сырский
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Приемный сын нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван положительно отреагировал на взятие Авдеевки Россией, пишут "Известия"."Слава России", — так мужчина, которого издание представляет как родственника Сырского, прокомментировал очередной успех российской армии в зоне спецоперации.По сведениям газеты, он пришел в российское генконсульство в футболке с изображением Z и в папахе. Издание уточняет, что сейчас мужчина проживает на территории Австралии и в будущем думает получать российское гражданство.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Путин поздравил военных с этим успехом и важной победой.Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html
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в мире, авдеевка, россия, австралия, александр сырский, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Австралия, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Приемный сын Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки, пишут СМИ

Известия: пасынок главкома ВСУ Сырского намерен получить гражданство России

© Официальный Telegram-канал Известия IZ.RUКадр видео с приемным сыном главкома ВСУ Александра Сырского Иваном, опубликованного "Известиями"
Кадр видео с приемным сыном главкома ВСУ Александра Сырского Иваном, опубликованного Известиями
© Официальный Telegram-канал Известия IZ.RU
Кадр видео с приемным сыном главкома ВСУ Александра Сырского Иваном, опубликованного "Известиями"
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Приемный сын нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван положительно отреагировал на взятие Авдеевки Россией, пишут "Известия".
"Слава России", — так мужчина, которого издание представляет как родственника Сырского, прокомментировал очередной успех российской армии в зоне спецоперации.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Зеленский уже не контролирует. В США раскрыли шокирующий факт о Сырском
16 февраля, 16:22
По сведениям газеты, он пришел в российское генконсульство в футболке с изображением Z и в папахе. Издание уточняет, что сейчас мужчина проживает на территории Австралии и в будущем думает получать российское гражданство.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Путин поздравил военных с этим успехом и важной победой.
Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Пушилин предположил, чем обернется для ВСУ назначение Сырского
12 февраля, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаРоссияАвстралияАлександр СырскийСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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