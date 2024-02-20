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Брянская область направила на передовую СВО оборудование для боевых задач - РИА Новости, 20.02.2024
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Надежные люди
 
18:38 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/svo-1928553550.html
Брянская область направила на передовую СВО оборудование для боевых задач
Брянская область направила на передовую СВО оборудование для боевых задач - РИА Новости, 20.02.2024
Брянская область направила на передовую СВО оборудование для боевых задач
Брянская область направила на фронт по заявке военнослужащих спецоперации оборудование для решения боевых задач, сообщил губернатор Брянской области Александр... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:38
2024-02-20T18:38
надежные люди
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Брянская область направила на фронт по заявке военнослужащих спецоперации оборудование для решения боевых задач, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "В преддверии Дня защитника Отечества передали нашим бойцам на передовую по их заявке необходимое оборудование, чтобы на поле боя наносить поражение противнику и выполнять боевые задачи специальной военной операции, поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил за помощь бойцам жителей Брянской области, предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, перерабатывающего комплекса, бизнеса, а также Народный фронт, который закупает все необходимое на собранные средства. "Спасибо нашим защитникам, которые делают все для победы, выполняют на приграничье такую тяжелую, сложную, но нужную всем нам, всей стране работу, а мы им будем обязательно помогать! Вместе победим!" – добавил Богомаз.
https://ria.ru/20240220/braslety-1928543567.html
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брянская область, александр богомаз
Надежные люди, Брянская область, Александр Богомаз
Брянская область направила на передовую СВО оборудование для боевых задач

Богомаз: Брянская область направила на фронт оборудование для боевых задач

© Фото : пресс-служба губернатора Брянской областиГубернатор Брянской области Александр Богомаз на отправке оборудования бойцам спецоперации
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на отправке оборудования бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на отправке оборудования бойцам спецоперации
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Брянская область направила на фронт по заявке военнослужащих спецоперации оборудование для решения боевых задач, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В преддверии Дня защитника Отечества передали нашим бойцам на передовую по их заявке необходимое оборудование, чтобы на поле боя наносить поражение противнику и выполнять боевые задачи специальной военной операции, поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил за помощь бойцам жителей Брянской области, предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, перерабатывающего комплекса, бизнеса, а также Народный фронт, который закупает все необходимое на собранные средства.
"Спасибо нашим защитникам, которые делают все для победы, выполняют на приграничье такую тяжелую, сложную, но нужную всем нам, всей стране работу, а мы им будем обязательно помогать! Вместе победим!" – добавил Богомаз.
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Надежные людиБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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