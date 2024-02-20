https://ria.ru/20240220/svo-1928553550.html

Брянская область направила на передовую СВО оборудование для боевых задач

Брянская область направила на передовую СВО оборудование для боевых задач - РИА Новости, 20.02.2024

Брянская область направила на передовую СВО оборудование для боевых задач

Брянская область направила на фронт по заявке военнослужащих спецоперации оборудование для решения боевых задач, сообщил губернатор Брянской области Александр... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:38

2024-02-20T18:38

2024-02-20T18:38

надежные люди

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Брянская область направила на фронт по заявке военнослужащих спецоперации оборудование для решения боевых задач, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "В преддверии Дня защитника Отечества передали нашим бойцам на передовую по их заявке необходимое оборудование, чтобы на поле боя наносить поражение противнику и выполнять боевые задачи специальной военной операции, поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил за помощь бойцам жителей Брянской области, предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, перерабатывающего комплекса, бизнеса, а также Народный фронт, который закупает все необходимое на собранные средства. "Спасибо нашим защитникам, которые делают все для победы, выполняют на приграничье такую тяжелую, сложную, но нужную всем нам, всей стране работу, а мы им будем обязательно помогать! Вместе победим!" – добавил Богомаз.

https://ria.ru/20240220/braslety-1928543567.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз