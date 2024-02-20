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У берегов Джибути при атаке БПЛА повредился сухогруз, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
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02:46 20.02.2024 (обновлено: 02:47 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sukhogruz-1928360155.html
У берегов Джибути при атаке БПЛА повредился сухогруз, пишут СМИ
У берегов Джибути при атаке БПЛА повредился сухогруз, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
У берегов Джибути при атаке БПЛА повредился сухогруз, пишут СМИ
Сухогруз под флагом Маршалловых Островов получил повреждения при атаке беспилотника к северу от Джибути, передает агентство Reuters со ссылкой на британскую... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T02:46
2024-02-20T02:47
в мире
красное море
джибути
маршалловы острова
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сухогруз под флагом Маршалловых Островов получил повреждения при атаке беспилотника к северу от Джибути, передает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник об атаке в 60 морских милях (111,1 километра) к северу от Джибути. "Ambrey сообщила, что сухогруз под флагом Маршалловых Островов получил физические повреждения от беспилотного летательного аппарата в результате инцидента приблизительно в 60 морских милях к северу от Джибути", - передает агентство. Как отмечается, неясно, относится ли информация UKMTO и Ambrey к одному и тому же судну. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240219/napadenie-1928290941.html
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красное море
джибути
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в мире, красное море, джибути, маршалловы острова, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Джибути, Маршалловы острова, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
У берегов Джибути при атаке БПЛА повредился сухогруз, пишут СМИ

Reuters: у берегов Джибути повредился сухогруз под флагом Маршалловых Островов

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сухогруз под флагом Маршалловых Островов получил повреждения при атаке беспилотника к северу от Джибути, передает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник об атаке в 60 морских милях (111,1 километра) к северу от Джибути.
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"Ambrey сообщила, что сухогруз под флагом Маршалловых Островов получил физические повреждения от беспилотного летательного аппарата в результате инцидента приблизительно в 60 морских милях к северу от Джибути", - передает агентство.
Как отмечается, неясно, относится ли информация UKMTO и Ambrey к одному и тому же судну.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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