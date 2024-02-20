https://ria.ru/20240220/sukhogruz-1928360155.html

У берегов Джибути при атаке БПЛА повредился сухогруз, пишут СМИ

У берегов Джибути при атаке БПЛА повредился сухогруз, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024

У берегов Джибути при атаке БПЛА повредился сухогруз, пишут СМИ

Сухогруз под флагом Маршалловых Островов получил повреждения при атаке беспилотника к северу от Джибути, передает агентство Reuters со ссылкой на британскую... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T02:46

2024-02-20T02:46

2024-02-20T02:47

в мире

красное море

джибути

маршалловы острова

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сухогруз под флагом Маршалловых Островов получил повреждения при атаке беспилотника к северу от Джибути, передает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник об атаке в 60 морских милях (111,1 километра) к северу от Джибути. "Ambrey сообщила, что сухогруз под флагом Маршалловых Островов получил физические повреждения от беспилотного летательного аппарата в результате инцидента приблизительно в 60 морских милях к северу от Джибути", - передает агентство. Как отмечается, неясно, относится ли информация UKMTO и Ambrey к одному и тому же судну. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240219/napadenie-1928290941.html

https://ria.ru/20240219/dron-1928173584.html

красное море

джибути

маршалловы острова

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в мире, красное море, джибути, маршалловы острова, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене