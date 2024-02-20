https://ria.ru/20240220/strategiya-1928427504.html
ВТБ представит свою стратегию развития с 26 февраля по 1 марта
ВТБ представит свою стратегию развития с 26 февраля по 1 марта - РИА Новости, 20.02.2024
ВТБ представит свою стратегию развития с 26 февраля по 1 марта
ВТБ планирует с 26 февраля по 1 марта представить свою стратегию развития на ближайшие три года, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правления... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:38
2024-02-20T12:38
2024-02-20T12:38
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВТБ планирует с 26 февраля по 1 марта представить свою стратегию развития на ближайшие три года, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов. "Мы … выбрали формат размещения роликов на специальном разделе нашего сайта, который откроется 26 февраля, а 1 марта в рамках очного мероприятия для журналистов и аналитиков мы планируем … представить заключительную презентацию финансовой модели, ключевых ценностей на консолидированном уровне", - сказал Пьянов. Он отметил, что стратегическую неделю откроет блок розницы, затем будут представлены остальные блоки, в том числе технологический и глобальных бизнес-линий. Стратегия была утверждена в прошлом году наблюдательным советом ВТБ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВТБ планирует с 26 февраля по 1 марта представить свою стратегию развития на ближайшие три года, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
"Мы … выбрали формат размещения роликов на специальном разделе нашего сайта, который откроется 26 февраля, а 1 марта в рамках очного мероприятия для журналистов и аналитиков мы планируем … представить заключительную презентацию финансовой модели, ключевых ценностей на консолидированном уровне", - сказал Пьянов.
Он отметил, что стратегическую неделю откроет блок розницы, затем будут представлены остальные блоки, в том числе технологический и глобальных бизнес-линий.
Стратегия была утверждена в прошлом году наблюдательным советом ВТБ
.
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