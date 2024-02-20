https://ria.ru/20240220/strategiya-1928427504.html

ВТБ представит свою стратегию развития с 26 февраля по 1 марта

ВТБ представит свою стратегию развития с 26 февраля по 1 марта - РИА Новости, 20.02.2024

ВТБ представит свою стратегию развития с 26 февраля по 1 марта

ВТБ планирует с 26 февраля по 1 марта представить свою стратегию развития на ближайшие три года, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правления... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:38

2024-02-20T12:38

2024-02-20T12:38

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВТБ планирует с 26 февраля по 1 марта представить свою стратегию развития на ближайшие три года, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов. "Мы … выбрали формат размещения роликов на специальном разделе нашего сайта, который откроется 26 февраля, а 1 марта в рамках очного мероприятия для журналистов и аналитиков мы планируем … представить заключительную презентацию финансовой модели, ключевых ценностей на консолидированном уровне", - сказал Пьянов. Он отметил, что стратегическую неделю откроет блок розницы, затем будут представлены остальные блоки, в том числе технологический и глобальных бизнес-линий. Стратегия была утверждена в прошлом году наблюдательным советом ВТБ.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика