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В Пакистане объяснили причины неудач в политике США - РИА Новости, 20.02.2024
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09:13 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ssha-1928378651.html
В Пакистане объяснили причины неудач в политике США
В Пакистане объяснили причины неудач в политике США - РИА Новости, 20.02.2024
В Пакистане объяснили причины неудач в политике США
Причиной провала США в Афганистане и Ираке, а также безрадостного состояния страны сегодня, является невежество и высокомерие Соединенных Штатов, заявил в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:13
2024-02-20T09:13
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Причиной провала США в Афганистане и Ираке, а также безрадостного состояния страны сегодня, является невежество и высокомерие Соединенных Штатов, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед. "Политика США в отношении некоторых стран Азии порой основана на сочетании невежества и высокомерия. Они высокомерны, потому что они большая страна, считающая себя сверхдержавой — они думают, что знают все. Но всего они не знают. Они не знают культуру и ценности других стран. Они также невежественны, потому что они отказываются понимать других людей. Вот почему они потерпели неудачу в Афганистане, вот почему они потерпели неудачу в Ираке", - отметил пакистанский сенатор. По его словам, те же причины послужили катализатором кризиса, охватившего США сегодня. Говоря о состоянии Соединенных Штатов, политик отметил, что сам раньше жил в США и получил степень магистра в одном из самых престижных вузов американской столицы, Джорджтаунском университете. По словам Мушахида Хусейна Сайеда, с момента его учебы в Вашингтоне США претерпели множество плачевных изменений. "США сейчас находятся в упадке и пребывают в таком состоянии уже некоторое время. США, которые я знал, были очень сильным и инклюзивным обществом, гостеприимным по отношению к иностранцам. Раньше они были многокультурными и многорелигиозными. Сейчас в США я вижу лишь много паранойи и много ксенофобии. Они кричат о китайской угрозе, российской угрозе, исламской угрозе… Это ерунда. Они возвращаются в 1950-е. Так что для меня современные США — это очень странная, неприветливая и разрозненная Америка. Америка, которую я знал, была другой", - подытожил политик.
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в мире, сша, пакистан, афганистан, ирак
В мире, США, Пакистан, Афганистан, Ирак
В Пакистане объяснили причины неудач в политике США

Пакистанский сенатор: США терпят неудачи из-за своего невежества и высокомерия

© AP Photo / Seth WenigФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Причиной провала США в Афганистане и Ираке, а также безрадостного состояния страны сегодня, является невежество и высокомерие Соединенных Штатов, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.
«
"Политика США в отношении некоторых стран Азии порой основана на сочетании невежества и высокомерия. Они высокомерны, потому что они большая страна, считающая себя сверхдержавой — они думают, что знают все. Но всего они не знают. Они не знают культуру и ценности других стран. Они также невежественны, потому что они отказываются понимать других людей. Вот почему они потерпели неудачу в Афганистане, вот почему они потерпели неудачу в Ираке", - отметил пакистанский сенатор.
По его словам, те же причины послужили катализатором кризиса, охватившего США сегодня. Говоря о состоянии Соединенных Штатов, политик отметил, что сам раньше жил в США и получил степень магистра в одном из самых престижных вузов американской столицы, Джорджтаунском университете. По словам Мушахида Хусейна Сайеда, с момента его учебы в Вашингтоне США претерпели множество плачевных изменений.
"США сейчас находятся в упадке и пребывают в таком состоянии уже некоторое время. США, которые я знал, были очень сильным и инклюзивным обществом, гостеприимным по отношению к иностранцам. Раньше они были многокультурными и многорелигиозными. Сейчас в США я вижу лишь много паранойи и много ксенофобии. Они кричат о китайской угрозе, российской угрозе, исламской угрозе… Это ерунда. Они возвращаются в 1950-е. Так что для меня современные США — это очень странная, неприветливая и разрозненная Америка. Америка, которую я знал, была другой", - подытожил политик.
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