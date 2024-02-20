https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928575365.html
Шойгу заявил, что отход украинских войск из Авдеевки был неорганизованным
Шойгу заявил, что отход украинских войск из Авдеевки был неорганизованным - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу заявил, что отход украинских войск из Авдеевки был неорганизованным
Съемки российских беспилотников показывают, что отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:59
2024-02-20T19:59
2024-02-20T20:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Съемки российских беспилотников показывают, что отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В интервью Шойгу рассказал, что беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии, авиационных средств поражения и ведут съемку. Съемка осуществлялась в том числе за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского о якобы организованном отходе из Авдеевки.Украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу."Эти съемки показывают, что отход далеко не организованный. Они не забирали тела погибших, бросали раненых, оставили небольшое количество вооружений, военной техники", - рассказал Шойгу.Он добавил, что украинские войска "все бросили" и "по дорогам, по полям шли".
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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Доклад Шойгу о взятии Авдеевки
Доклад Шойгу о взятии Авдеевки
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безопасность, авдеевка, россия, сергей шойгу, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Сергей Шойгу, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Шойгу заявил, что отход украинских войск из Авдеевки был неорганизованным
Шойгу: съемки БПЛА показывают, что отход ВСУ из Авдеевки был неорганизованым
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Съемки российских беспилотников показывают, что отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В интервью Шойгу рассказал, что беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии, авиационных средств поражения и ведут съемку. Съемка осуществлялась в том числе за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского
о якобы организованном отходе из Авдеевки.
"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
Украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Эти съемки показывают, что отход далеко не организованный. Они не забирали тела погибших, бросали раненых, оставили небольшое количество вооружений, военной техники", - рассказал Шойгу.
Он добавил, что украинские войска "все бросили" и "по дорогам, по полям шли".
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