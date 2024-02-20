https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928575365.html

Шойгу заявил, что отход украинских войск из Авдеевки был неорганизованным

Шойгу заявил, что отход украинских войск из Авдеевки был неорганизованным - РИА Новости, 20.02.2024

Шойгу заявил, что отход украинских войск из Авдеевки был неорганизованным

Съемки российских беспилотников показывают, что отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:59

2024-02-20T19:59

2024-02-20T20:24

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

сергей шойгу

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928565919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbf9ab0095b1b08b0d994c19b58330af.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Съемки российских беспилотников показывают, что отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В интервью Шойгу рассказал, что беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии, авиационных средств поражения и ведут съемку. Съемка осуществлялась в том числе за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского о якобы организованном отходе из Авдеевки.Украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу."Эти съемки показывают, что отход далеко не организованный. Они не забирали тела погибших, бросали раненых, оставили небольшое количество вооружений, военной техники", - рассказал Шойгу.Он добавил, что украинские войска "все бросили" и "по дорогам, по полям шли".

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доклад Шойгу о взятии Авдеевки Доклад Шойгу о взятии Авдеевки 2024-02-20T19:59 true PT4M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, авдеевка, россия, сергей шойгу, александр сырский, вооруженные силы украины