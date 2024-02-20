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Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Авдеевском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 20.02.2024 (обновлено: 14:27 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928469551.html
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Авдеевском направлении
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Авдеевском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Авдеевском направлении
Российские войска на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные позиции, отражены четыре атаки ВСУ. потери Украины составили до 425... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:18
2024-02-20T14:27
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские войска на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные позиции, отражены четыре атаки ВСУ. потери Украины составили до 425 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны России."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", — говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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россия, безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Авдеевском направлении

МО: ВС России отразили 4 атаки ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки
Военнослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские войска на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные позиции, отражены четыре атаки ВСУ. потери Украины составили до 425 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны России.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.
"Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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