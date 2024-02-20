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Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Авдеевском направлении
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Авдеевском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Авдеевском направлении
Российские войска на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные позиции, отражены четыре атаки ВСУ. потери Украины составили до 425... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:18
2024-02-20T14:18
2024-02-20T14:27
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские войска на Авдеевском направлении продолжают занимать более выгодные позиции, отражены четыре атаки ВСУ. потери Украины составили до 425 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны России."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", — говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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россия, безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Авдеевском направлении
МО: ВС России отразили 4 атаки ВСУ на Авдеевском направлении