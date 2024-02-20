https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928368748.html
Командир рассказал про огневой контроль ВДВ правого берега Днепра
Командир рассказал про огневой контроль ВДВ правого берега Днепра - РИА Новости, 20.02.2024
Командир рассказал про огневой контроль ВДВ правого берега Днепра
Подъездные пути украинских силовиков на правом берегу Днепра размыты и полностью, как и сама река, находятся под огневым контролем российских... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:37
2024-02-20T06:37
2024-02-20T06:37
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Подъездные пути украинских силовиков на правом берегу Днепра размыты и полностью, как и сама река, находятся под огневым контролем российских десантников-артиллеристов, рассказал РИА Новости командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным "Артист". "Все подъездные пути у нас пристреляны и (находятся - ред.) под огневым контролем нашей артиллерии, в любом случае, когда происходит какой-то подвоз личного состава (противника – ред.), уже расчет убывает на орудие в любую погоду днем и ночью готов работать по противнику", - сказал "Артист". По его словам, из-за неблагоприятной погоды дороги находятся в плохом состоянии, что затрудняет и замедляет проезд украинских военнослужащих к Днепру, кроме того, за всеми подъездными путями наблюдает разведка, и в случае выявлении противника артиллеристам сразу передаются координаты. Раннее в МО РФ сообщали, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Командир рассказал про огневой контроль ВДВ правого берега Днепра
Командир: подъездные пути ВСУ к Днепру находятся под огневым контролем ВДВ