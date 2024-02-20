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Снайперы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
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06:01 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366886.html
Снайперы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Снайперы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
Снайперы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Снайперы 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:01
2024-02-20T06:01
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Снайперы 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в минобороны РФ. &quot;Подразделение снайперов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; сорвало ротацию группы ВСУ на Купянском направлении&quot;, - сообщили в МО РФ.Уточняется, что наблюдатели вместе со снайперами вскрыли маршрут движения и место перегруппировки передового опорного пункта ВСУ, после чего "тяжелые" снайперы выстрелом остановили машины. По данным оборонного ведомства, были нанесены удары по скоплению живой силы противника и легкобронированной технике при помощи дальнобойных винтовок "Корд". "Огневые точки до цели на дальностях до 1,8 километров. Уже не раз приходилось срывать планы противника. Колесная техника по подготовленным дорогам двигается быстро. Чтобы нанести огневое поражение и уничтожить ее, прибегаем к пробитиям радиаторов, стрельбе по триплексам, пробиваем колеса. Тормозим любым способом. Наводим огонь нашей артиллерии и тем самым приближаем победу", - процитировали в МО РФ командира группы "тяжелых" снайперов с позывным "Лазарь".
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Снайперы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

МО: снайперы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Мария МарикянСнайпер-разведчик на позиции
Снайпер-разведчик на позиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Снайпер-разведчик на позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Снайперы 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в минобороны РФ.
«

"Подразделение снайперов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сорвало ротацию группы ВСУ на Купянском направлении", - сообщили в МО РФ.

Уточняется, что наблюдатели вместе со снайперами вскрыли маршрут движения и место перегруппировки передового опорного пункта ВСУ, после чего "тяжелые" снайперы выстрелом остановили машины. По данным оборонного ведомства, были нанесены удары по скоплению живой силы противника и легкобронированной технике при помощи дальнобойных винтовок "Корд".
"Огневые точки до цели на дальностях до 1,8 километров. Уже не раз приходилось срывать планы противника. Колесная техника по подготовленным дорогам двигается быстро. Чтобы нанести огневое поражение и уничтожить ее, прибегаем к пробитиям радиаторов, стрельбе по триплексам, пробиваем колеса. Тормозим любым способом. Наводим огонь нашей артиллерии и тем самым приближаем победу", - процитировали в МО РФ командира группы "тяжелых" снайперов с позывным "Лазарь".
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