https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928364389.html

Российский боец рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр

Российский боец рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 20.02.2024

Российский боец рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр

Украинские военнослужащие не оставляют безуспешных попыток форсировать Днепр, используя для этого, в числе прочего, резиновые лодки, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T04:32

2024-02-20T04:32

2024-02-20T04:35

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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие не оставляют безуспешных попыток форсировать Днепр, используя для этого, в числе прочего, резиновые лодки, рассказал РИА Новости командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным "Артист". Корреспондент наблюдал за работой артиллеристов-десантников, в задачи которых входит пресечение любых попыток противника преодолеть реку и высадиться на подконтрольной РФ территории. "Мы направляемся на огневые позиции, работать будем из "Гиацинта" (буксируемая пушка - ред.) по противнику ВСУ, по скоростным лодкам, которые пытаются форсировать Днепр", - рассказал агентству на месте командир батареи "Артист". По его словам, участки реки, которые украинские военнослужащие пытаются использовать для переправ, находятся полностью под огневым контролем российских войск. Собеседник агентства уточнил, что количество попыток ВСУ пересечь Днепр за сутки доходит до десяти раз, все они пресекаются, солдаты ВСУ уничтожаются, однако украинские командиры посылают все новые группы. "Работаем по правому берегу Днепра, наносим огневое поражение по живой силе противника и предотвращаем погрузку на плавсредства личного состава, не допущении им начало движения", - сказал артиллерист.По его словам, артрасчёты десантников дежурят и работают вне зависимости от времени суток. "В зависимости от того какая лодка, каких размеров, грубо говоря, есть резиновые лодки с мотором и алюминиевые лодки, просто тот калибр, с которого мы работаем - 152 миллиметра, у него большая площадь (разлета - ред.) осколков", - рассказал десантник. Он уточнил, что очень эффективно применять крупнокалиберное орудие из-за большей площади разлета осколков, любой осколок может пробить мотор или повредить резиновую лодку, а вторым снарядом добить ее. "За ночь уничтожить получалось численность, наверное, человек тридцать", - добавил "Артист". Раннее в МО РФ сообщали, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928361842.html

https://ria.ru/20240220/udary-1928356229.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область