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Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.02.2024
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16:41 20.02.2024 (обновлено: 16:47 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/soglashenie-1928517496.html
Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.02.2024
Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:41
2024-02-20T16:47
выставка-форум "россия"
сергей цивилев
донбасс
выставка-форум "россия"
кемеровская область
денис пушилин
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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялось подписание соглашения между Кузбассом и Донецкой Народной Республикой о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Подписи в документах поставили губернатор Сергей Цивилев и глава ДНР Денис Пушилин. В церемонии подписания принял участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак", – говорится в сообщении. "Кузбасс и Донбасс — два братских региона. У нас были налажены связи еще до Великой Отечественной войны, а теперь сложились еще и деловые отношения. Наших жителей объединяют патриотизм и любовь к Родине. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении и расширении межрегиональных связей. Считаю, что у ДНР и Кузбасса большое поле для сотрудничества в разных сферах – в медицине, образовании, промышленности", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Александр Новак поздравил участников церемонии с подписанием соглашения. "Кузбасс – регион, где добывается половина угля страны. В ДНР также развивается угольная отрасль. Поэтому очень здорово, что регионы, у которых много общего, сотрудничают по разным направлениям. Соглашение нацелено именно на развитие и на улучшение качества жизни граждан. Желаю всем реализации поставленных задач", – сказал заместитель председателя правительства РФ. "Сейчас Донбасс вливается в большую семью регионов России. И мы чувствуем поддержку. Это дает возможность развиваться республике в области энергетики, угольной отрасли и в других направлениях", – отметил Денис Пушилин. Стороны договорились о расширении торгово-экономических связей, установлении и расширении деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства, об обмене опытом по поддержке бизнеса. Запланировано взаимодействие в инвестиционной и инновационной деятельности, в сфере разработки, освоения и развития наукоемких производств и технологий. Также будет вестись обмен информацией о достижениях в области теории и практики здравоохранения, организации совместных научных прикладных исследований, выездных семинаров и конференций. В соглашении предусмотрено и сотрудничество в области социальной защиты населения, в том числе в изучении опыта создания и развития комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно регионы обговорили совместную деятельность по патриотическому воспитанию, организацию экспозиционно-выставочных, информационных и духовно-просветительских проектов. Кроме того, Кузбасс и ДНР будут вместе работать над проектами в областях культуры и спорта, туризма, образования и молодежной политики, охраны труда и занятости населения, экологии, транспорта, промышленности и других. Стороны будут оказывать содействие в организации семинаров, конференций, выставок, форумов, конкурсов, проводимых на территориях Кузбасса и Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240217/soglashenie-1927948437.html
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сергей цивилев, донбасс, выставка-форум "россия", кемеровская область, денис пушилин
Выставка-форум "Россия", Сергей Цивилев, Донбасс, Выставка-форум "Россия", Кемеровская область, Денис Пушилин

Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба правительства Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и глава ДНР Денис Пушилин во время подписания соглашения между Кузбассом и ДНР о сотрудничестве
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и глава ДНР Денис Пушилин во время подписания соглашения между Кузбассом и ДНР о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и глава ДНР Денис Пушилин во время подписания соглашения между Кузбассом и ДНР о сотрудничестве
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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялось подписание соглашения между Кузбассом и Донецкой Народной Республикой о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Подписи в документах поставили губернатор Сергей Цивилев и глава ДНР Денис Пушилин. В церемонии подписания принял участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак", – говорится в сообщении.
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"Кузбасс и Донбасс — два братских региона. У нас были налажены связи еще до Великой Отечественной войны, а теперь сложились еще и деловые отношения. Наших жителей объединяют патриотизм и любовь к Родине. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении и расширении межрегиональных связей. Считаю, что у ДНР и Кузбасса большое поле для сотрудничества в разных сферах – в медицине, образовании, промышленности", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Александр Новак поздравил участников церемонии с подписанием соглашения. "Кузбасс – регион, где добывается половина угля страны. В ДНР также развивается угольная отрасль. Поэтому очень здорово, что регионы, у которых много общего, сотрудничают по разным направлениям. Соглашение нацелено именно на развитие и на улучшение качества жизни граждан. Желаю всем реализации поставленных задач", – сказал заместитель председателя правительства РФ.
"Сейчас Донбасс вливается в большую семью регионов России. И мы чувствуем поддержку. Это дает возможность развиваться республике в области энергетики, угольной отрасли и в других направлениях", – отметил Денис Пушилин.
Стороны договорились о расширении торгово-экономических связей, установлении и расширении деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства, об обмене опытом по поддержке бизнеса. Запланировано взаимодействие в инвестиционной и инновационной деятельности, в сфере разработки, освоения и развития наукоемких производств и технологий. Также будет вестись обмен информацией о достижениях в области теории и практики здравоохранения, организации совместных научных прикладных исследований, выездных семинаров и конференций. В соглашении предусмотрено и сотрудничество в области социальной защиты населения, в том числе в изучении опыта создания и развития комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Отдельно регионы обговорили совместную деятельность по патриотическому воспитанию, организацию экспозиционно-выставочных, информационных и духовно-просветительских проектов. Кроме того, Кузбасс и ДНР будут вместе работать над проектами в областях культуры и спорта, туризма, образования и молодежной политики, охраны труда и занятости населения, экологии, транспорта, промышленности и других. Стороны будут оказывать содействие в организации семинаров, конференций, выставок, форумов, конкурсов, проводимых на территориях Кузбасса и Донецкой Народной Республики.
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Выставка-форум "Россия"Сергей ЦивилевДонбассВыставка-форум "Россия"Кемеровская областьДенис Пушилин
 
 
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