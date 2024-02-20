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В США жестко отреагировали на слова главы МИД Литвы о Путине - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/slova-1928518524.html
В США жестко отреагировали на слова главы МИД Литвы о Путине
В США жестко отреагировали на слова главы МИД Литвы о Путине - РИА Новости, 20.02.2024
В США жестко отреагировали на слова главы МИД Литвы о Путине
министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в соцсети Х о последствиях обвинений в сторону России. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:44
2024-02-20T16:44
специальная военная операция на украине
россия
москва
литва
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предупредил министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в соцсети Х о последствиях обвинений в сторону России.Ландсбергис разместил видео, на котором утверждает, что президент России Владимир Путин "не намерен останавливаться". Дипломат назвал единственным способом закончить конфликт на Украине "полную победу" ВСУ и призвал объединиться для этой цели."Уважаемый Ландсбергис, позвольте мне мягко прервать вас: &lt;…&gt; мы не собираемся совершать самоубийство от вашего имени. Перестаньте думать, что вы можете помыкать Россией. Если вы начнете драку, то останетесь одни", — предупредил он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928389396.html
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россия, москва, литва, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Литва, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США жестко отреагировали на слова главы МИД Литвы о Путине

Риттер: США не будут заступаться за Литву, если она продолжит помыкать Россией

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предупредил министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в соцсети Х о последствиях обвинений в сторону России.
Ландсбергис разместил видео, на котором утверждает, что президент России Владимир Путин "не намерен останавливаться". Дипломат назвал единственным способом закончить конфликт на Украине "полную победу" ВСУ и призвал объединиться для этой цели.
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Испугались. В США откровенно высказались о России
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"Уважаемый Ландсбергис, позвольте мне мягко прервать вас: <…> мы не собираемся совершать самоубийство от вашего имени. Перестаньте думать, что вы можете помыкать Россией. Если вы начнете драку, то останетесь одни", — предупредил он.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваЛитваСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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