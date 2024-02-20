https://ria.ru/20240220/slova-1928518524.html

В США жестко отреагировали на слова главы МИД Литвы о Путине

В США жестко отреагировали на слова главы МИД Литвы о Путине - РИА Новости, 20.02.2024

В США жестко отреагировали на слова главы МИД Литвы о Путине

министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в соцсети Х о последствиях обвинений в сторону России. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:44

2024-02-20T16:44

2024-02-20T16:44

специальная военная операция на украине

россия

москва

литва

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_410945a7b9859bd674bb92ca4832aefd.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предупредил министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в соцсети Х о последствиях обвинений в сторону России.Ландсбергис разместил видео, на котором утверждает, что президент России Владимир Путин "не намерен останавливаться". Дипломат назвал единственным способом закончить конфликт на Украине "полную победу" ВСУ и призвал объединиться для этой цели."Уважаемый Ландсбергис, позвольте мне мягко прервать вас: <…> мы не собираемся совершать самоубийство от вашего имени. Перестаньте думать, что вы можете помыкать Россией. Если вы начнете драку, то останетесь одни", — предупредил он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928389396.html

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

россия

москва

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, литва, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато