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Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 20.02.2024 (обновлено: 20:23 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928563917.html
Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления
Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления
В отражении контрнаступления задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:10
2024-02-20T20:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В отражении контрнаступления задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Задействовав такие огромные силы, противнику не далось дойти даже до первой линии обороны. А дальше ещё две", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления

Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время контрнаступления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В отражении контрнаступления задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Задействовав такие огромные силы, противнику не далось дойти даже до первой линии обороны. А дальше ещё две", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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