https://ria.ru/20240220/shoygu-1928563917.html
Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления
Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления
В отражении контрнаступления задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:10
2024-02-20T19:10
2024-02-20T20:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928560564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5a85ae24216a3e47fc24bc0ce060c0e.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В отражении контрнаступления задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Задействовав такие огромные силы, противнику не далось дойти даже до первой линии обороны. А дальше ещё две", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928560564_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_ae5942d137ed6ee6f5e352a4f27b4de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления
Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время контрнаступления