https://ria.ru/20240220/shoygu-1928563917.html

Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления

Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления - РИА Новости, 20.02.2024

Шойгу заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны во время наступления

В отражении контрнаступления задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:10

2024-02-20T19:10

2024-02-20T20:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В отражении контрнаступления задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Задействовав такие огромные силы, противнику не далось дойти даже до первой линии обороны. А дальше ещё две", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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вооруженные силы украины, безопасность