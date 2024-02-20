https://ria.ru/20240220/shoygu-1928557351.html

ВС России создали невыносимые условия для ВСУ в Авдеевке, заявил Шойгу

ВС России создали невыносимые условия для ВСУ в Авдеевке, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024

ВС России создали невыносимые условия для ВСУ в Авдеевке, заявил Шойгу

Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе были созданы невыносимые условия,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:52

2024-02-20T18:52

2024-02-20T20:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

авдеевка

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе были созданы невыносимые условия, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы довели противника до такого состояния, когда он вынужден был оттуда бежать, условия были невыносимые", — сказал он по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным .Шойгу отметил, что на протяжении последних 9 лет в Авдеевке создавались бетонированные укрепления, ВСУ были оборудованы подземные коммуникации.

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авдеевка

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2024

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вооруженные силы украины, россия, авдеевка, сергей шойгу, владимир путин