https://ria.ru/20240220/shkoly-1928586951.html

Путин призвал разработать решения для привлечения молодых педагогов в школы

Путин призвал разработать решения для привлечения молодых педагогов в школы - РИА Новости, 20.02.2024

Путин призвал разработать решения для привлечения молодых педагогов в школы

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам представить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:16

2024-02-20T21:16

2024-02-20T21:27

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам представить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов.Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции."Прошу правительство, регионы предложить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20240220/internet-1928585892.html

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общество, россия, владимир путин