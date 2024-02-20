https://ria.ru/20240220/shkoly-1928586951.html
Путин призвал разработать решения для привлечения молодых педагогов в школы
Путин призвал разработать решения для привлечения молодых педагогов в школы - РИА Новости, 20.02.2024
Путин призвал разработать решения для привлечения молодых педагогов в школы
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам представить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:16
2024-02-20T21:16
2024-02-20T21:27
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам представить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов.Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции."Прошу правительство, регионы предложить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20240220/internet-1928585892.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал разработать решения для привлечения молодых педагогов в школы
Путин поручил правительству подумать, как привлечь молодых педагогов в школы
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам представить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов.
Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.
"Прошу правительство, регионы предложить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов", - сказал Путин на совещании.
Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом