https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928597668.html
Лидер АдГ раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального
Лидер АдГ раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального - РИА Новости, 20.02.2024
Лидер АдГ раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального
В ЕС обсуждают введение новых санкций против России в связи с кончиной Алексея Навального, не дождавшись выяснения причин его смерти, что "достойно внимания",... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:10
2024-02-20T22:10
2024-02-20T23:51
германия
сергей нечаев (дипломат)
евросоюз
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
в мире
алексей навальный*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В ЕС обсуждают введение новых санкций против России в связи с кончиной Алексея Навального, не дождавшись выяснения причин его смерти, что "достойно внимания", заявил во вторник сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. "Еще неизвестны обстоятельства, еще неизвестны причины, а уже снова говорят о новых санкциях", - сказал на пресс-конференции Хрупалла. По его словам, этот факт "достоин внимания". Говоря о вызове посла РФ в МИД Германии в связи со смертью Навального, Хрупалла отметил, что хорошо, что с Россией хотя бы разговаривают. В понедельник, посольство РФ в Германии подтвердило РИА Новости, что посол Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с кончиной Навального. В ходе разговора МИД ФРГ изложил "точку зрения правительства Германии в связи со смертью А. Навального", а посол указал на внутренний характер данного дела. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240220/obraschenie-1928437435.html
https://ria.ru/20240220/borrel-1928431990.html
https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html
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германия, сергей нечаев (дипломат), евросоюз, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, в мире, алексей навальный*
Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Евросоюз, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, В мире, Алексей Навальный*
Лидер АдГ раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального
Лидер АдГ раскритиковал обсуждение санкций ЕС против РФ после смерти Навального
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В ЕС обсуждают введение новых санкций против России в связи с кончиной Алексея Навального, не дождавшись выяснения причин его смерти, что "достойно внимания", заявил во вторник сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.
"Еще неизвестны обстоятельства, еще неизвестны причины, а уже снова говорят о новых санкциях", - сказал на пресс-конференции Хрупалла. По его словам, этот факт "достоин внимания".
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Говоря о вызове посла РФ в МИД Германии в связи со смертью Навального, Хрупалла отметил, что хорошо, что с Россией хотя бы разговаривают.
В понедельник, посольство РФ в Германии подтвердило РИА Новости, что посол Сергей Нечаев
был вызван в МИД Германии в связи с кончиной Навального. В ходе разговора МИД ФРГ изложил "точку зрения правительства Германии в связи со смертью А. Навального", а посол указал на внутренний характер данного дела.
По данным ямальского управления ФСИН
, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
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Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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