https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928597668.html

Лидер АдГ раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального

Лидер АдГ раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального - РИА Новости, 20.02.2024

Лидер АдГ раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального

В ЕС обсуждают введение новых санкций против России в связи с кончиной Алексея Навального, не дождавшись выяснения причин его смерти, что "достойно внимания",... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:10

2024-02-20T22:10

2024-02-20T23:51

германия

сергей нечаев (дипломат)

евросоюз

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

в мире

алексей навальный*

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В ЕС обсуждают введение новых санкций против России в связи с кончиной Алексея Навального, не дождавшись выяснения причин его смерти, что "достойно внимания", заявил во вторник сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. "Еще неизвестны обстоятельства, еще неизвестны причины, а уже снова говорят о новых санкциях", - сказал на пресс-конференции Хрупалла. По его словам, этот факт "достоин внимания". Говоря о вызове посла РФ в МИД Германии в связи со смертью Навального, Хрупалла отметил, что хорошо, что с Россией хотя бы разговаривают. В понедельник, посольство РФ в Германии подтвердило РИА Новости, что посол Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с кончиной Навального. В ходе разговора МИД ФРГ изложил "точку зрения правительства Германии в связи со смертью А. Навального", а посол указал на внутренний характер данного дела. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240220/obraschenie-1928437435.html

https://ria.ru/20240220/borrel-1928431990.html

https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html

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германия, сергей нечаев (дипломат), евросоюз, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, в мире, алексей навальный*