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В Белоруссии заявили о планах Запада расширить санкции против страны - РИА Новости, 20.02.2024
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17:56 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928538797.html
В Белоруссии заявили о планах Запада расширить санкции против страны
В Белоруссии заявили о планах Запада расширить санкции против страны - РИА Новости, 20.02.2024
В Белоруссии заявили о планах Запада расширить санкции против страны
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что к концу февраля текущего года Запад примет новый антибелорусский пакет санкций, под их действие попадут 8... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:56
2024-02-20T17:56
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что к концу февраля текущего года Запад примет новый антибелорусский пакет санкций, под их действие попадут 8 физических лиц и 14 юридических лиц. "Наиболее активную роль в этом (введении санкций ЕС против Белоруссии – ред.) играют Польша и страны Балтии. Согласно данным внешней разведки, к концу февраля текущего года будет принят следующий санкционный антибелорусский пакет", — приводит во вторник слова Тертеля агентство Белта. Он отметил, что под действие новых санкций "попадут 8 физических лиц, в основном сотрудники судов, правоохранительных органов, журналисты, а также 14 юридических лиц, в том числе компании, имеющие экономические связи с субъектами хозяйствования Республики Беларусь". "Также планируется продлить уже действующие санкционные ограничения", - сказал Тертель. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
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белоруссия, польша, балтия, евросоюз, в мире
Белоруссия, Польша, Балтия, Евросоюз, В мире
В Белоруссии заявили о планах Запада расширить санкции против страны

Глава КГБ Белоруссии: Запад намерен ввести санкции против 14 компаний в стране

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что к концу февраля текущего года Запад примет новый антибелорусский пакет санкций, под их действие попадут 8 физических лиц и 14 юридических лиц.
"Наиболее активную роль в этом (введении санкций ЕС против Белоруссии – ред.) играют Польша и страны Балтии. Согласно данным внешней разведки, к концу февраля текущего года будет принят следующий санкционный антибелорусский пакет", — приводит во вторник слова Тертеля агентство Белта.
Он отметил, что под действие новых санкций "попадут 8 физических лиц, в основном сотрудники судов, правоохранительных органов, журналисты, а также 14 юридических лиц, в том числе компании, имеющие экономические связи с субъектами хозяйствования Республики Беларусь". "Также планируется продлить уже действующие санкционные ограничения", - сказал Тертель.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
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