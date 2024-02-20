https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928538797.html

В Белоруссии заявили о планах Запада расширить санкции против страны

В Белоруссии заявили о планах Запада расширить санкции против страны - РИА Новости, 20.02.2024

В Белоруссии заявили о планах Запада расширить санкции против страны

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что к концу февраля текущего года Запад примет новый антибелорусский пакет санкций, под их действие попадут 8... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:56

2024-02-20T17:56

2024-02-20T17:56

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балтия

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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что к концу февраля текущего года Запад примет новый антибелорусский пакет санкций, под их действие попадут 8 физических лиц и 14 юридических лиц. "Наиболее активную роль в этом (введении санкций ЕС против Белоруссии – ред.) играют Польша и страны Балтии. Согласно данным внешней разведки, к концу февраля текущего года будет принят следующий санкционный антибелорусский пакет", — приводит во вторник слова Тертеля агентство Белта. Он отметил, что под действие новых санкций "попадут 8 физических лиц, в основном сотрудники судов, правоохранительных органов, журналисты, а также 14 юридических лиц, в том числе компании, имеющие экономические связи с субъектами хозяйствования Республики Беларусь". "Также планируется продлить уже действующие санкционные ограничения", - сказал Тертель. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928532654.html

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белоруссия, польша, балтия, евросоюз, в мире