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Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка - РИА Новости, 20.02.2024
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08:45 20.02.2024 (обновлено: 09:44 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/samolet-1928375349.html
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка - РИА Новости, 20.02.2024
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка
Самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:45
2024-02-20T09:44
в мире
гонконг
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ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк, сообщил гонконгский новостной портал HK01. Сообщается, что инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines в понедельник. Пауэрбанк сдетонировал после того, как пассажир попытался зарядить с помощью него свой iPad. Взрыв привел к задымлению в салоне самолета. О пострадавших не сообщается. Во вторник в китайских социальных сетях распространилось видео, как пассажиры покидают задымленный салон самолета.
https://ria.ru/20240108/samolet-1920170010.html
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в мире, гонконг, шанхай
В мире, Гонконг, Шанхай
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка

Летевший в Шанхай борт экстренно сел в Гонконге после взрыва пауэрбанка в салоне

Задымление в салоне пассажирского самолета из-за взрыва пауэрбанка у одного из пассажиров. Кадр видео
Задымление в салоне пассажирского самолета из-за взрыва пауэрбанка у одного из пассажиров. Кадр видео
Задымление в салоне пассажирского самолета из-за взрыва пауэрбанка у одного из пассажиров. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк, сообщил гонконгский новостной портал HK01.
Сообщается, что инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines в понедельник. Пауэрбанк сдетонировал после того, как пассажир попытался зарядить с помощью него свой iPad. Взрыв привел к задымлению в салоне самолета.
О пострадавших не сообщается.
Во вторник в китайских социальных сетях распространилось видео, как пассажиры покидают задымленный салон самолета.
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В миреГонконгШанхай
 
 
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