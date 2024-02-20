https://ria.ru/20240220/samolet-1928375349.html
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка - РИА Новости, 20.02.2024
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка
Самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:45
2024-02-20T08:45
2024-02-20T09:44
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ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк, сообщил гонконгский новостной портал HK01. Сообщается, что инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines в понедельник. Пауэрбанк сдетонировал после того, как пассажир попытался зарядить с помощью него свой iPad. Взрыв привел к задымлению в салоне самолета. О пострадавших не сообщается. Во вторник в китайских социальных сетях распространилось видео, как пассажиры покидают задымленный салон самолета.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гонконг, шанхай
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка
Летевший в Шанхай борт экстренно сел в Гонконге после взрыва пауэрбанка в салоне
ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости.
Самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк, сообщил гонконгский новостной портал HK01
.
Сообщается, что инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines в понедельник. Пауэрбанк сдетонировал после того, как пассажир попытался зарядить с помощью него свой iPad. Взрыв привел к задымлению в салоне самолета.
О пострадавших не сообщается.
Во вторник в китайских социальных сетях распространилось видео, как пассажиры покидают задымленный салон самолета.
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