https://ria.ru/20240220/samolet-1928375349.html

Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка

Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка - РИА Новости, 20.02.2024

Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка

Самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:45

2024-02-20T08:45

2024-02-20T09:44

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ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк, сообщил гонконгский новостной портал HK01. Сообщается, что инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines в понедельник. Пауэрбанк сдетонировал после того, как пассажир попытался зарядить с помощью него свой iPad. Взрыв привел к задымлению в салоне самолета. О пострадавших не сообщается. Во вторник в китайских социальных сетях распространилось видео, как пассажиры покидают задымленный салон самолета.

https://ria.ru/20240108/samolet-1920170010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гонконг, шанхай