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США заблокировали резолюцию в СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа

США заблокировали резолюцию в СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа - РИА Новости, 20.02.2024

США заблокировали резолюцию в СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа

США вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, на этот раз Вашингтон наложил вето РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:15

2024-02-20T19:15

2024-02-20T21:26

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ООН, 20 фев — РИА Новости. США вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, на этот раз Вашингтон наложил вето на документ Алжира, сообщил корреспондент РИА Новости.За резолюцию голосовали 13 членов Совета Безопасности, против были Соединенные Штаты, воздержалась только Великобритания.Документ требовал немедленного гуманитарного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами. В нем также содержался пункт об освобождении всех заложников без промедления и предусловий.Кроме того, проект призывал к исполнению двух принятых с 7 октября 2023 года резолюций по тематике конфликта между Израилем и ХАМАС — 2712 и 2720. Резолюцию Совбеза 2712 с упором на необходимость защиты детей в условиях вооруженного конфликта приняли 15 ноября 2023 года, а резолюцию 2720 с задачами наращивания и мониторинга доставки гуманитарной помощи в сектор Газа — 22 декабря 2023-го.Как заявляла постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Вашингтон не поддерживает проведение голосования по алжирскому проекту, и пообещала, что "он не будет принят". По ее словам, Белый дом работает над заключением договоренности между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, что повлечет установление паузы в боевых действиях на срок по меньшей мере шести недель. Американская сторона полагает, что проект резолюции Алжира не способствовал достижению этих целей. Комментируя ситуацию, постпред России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что вся ответственность за последствия блокировки резолюции ложится на Вашингтон."Все должны понимать, что такой результат — это не провал работы СБ ООН, который сегодня был фактически един, а деструктивная линия единственного его члена — США. <...> Сегодня мы стали свидетелями очередной черной страницы в истории Совета Безопасности ООН", — заявил дипломат.Небензя добавил, что американцы стремятся покрывать Израиль и максимально тянуть время, чтобы он смог завершить планы в отношении Газы: выдавить из сектора палестинцев и полностью зачистить анклав, превратив его в необитаемую территорию.В понедельник стало известно, что США внесли свой, альтернативный проект резолюции. Согласно тексту, СБ ООН "подчеркивает свою поддержку установлению временного прекращения огня в Газе, как только это будет возможно". Соединенные Штаты не в первый раз накладывают вето на резолюцию всемирной организации, препятствующую реализации военных планов Израиля в секторе Газа. Вашингтон заблокировал проект Бразилии 18 октября прошлого года. Документ в числе прочего призывал Тель-Авив отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда США объяснили решение тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону. Кроме того, 8 декабря американская сторона наложила вето на проект резолюции ОАЭ, требовавший немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

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https://ria.ru/20240220/oon-1928366579.html

https://ria.ru/20240213/lavrov-1927040484.html

https://ria.ru/20231213/gaza-1915458627.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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