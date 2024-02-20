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МИД предупредил релокантов об ответственности за провокации на выборах - РИА Новости, 20.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:39 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/relokanty-1928412724.html
МИД предупредил релокантов об ответственности за провокации на выборах
МИД предупредил релокантов об ответственности за провокации на выборах - РИА Новости, 20.02.2024
МИД предупредил релокантов об ответственности за провокации на выборах
Россия привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, проживающих за рубежом, если они совершат провокации в ходе выборов президента, заявил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:39
2024-02-20T11:39
выборы президента россии — 2024
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, проживающих за рубежом, если они совершат провокации в ходе выборов президента, заявил РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Ранее спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что россияне, проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ. "Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться (к ответственности - ред.) в соответствии с российским законодательством", - сказал Аскальдович на вопрос, будут ли релокантов привлекать к ответственности в случае провокаций с их стороны. Он отметил, что провокации могут совершаться в тех странах, где проживает большое количество релокантов и представителей внесистемной оппозиции.
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Выборы президента РФ
МИД предупредил релокантов об ответственности за провокации на выборах

МИД РФ: релокантов привлекут к ответственности в случае провокации на выборах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, проживающих за рубежом, если они совершат провокации в ходе выборов президента, заявил РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Ранее спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что россияне, проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ.
«
"Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться (к ответственности - ред.) в соответствии с российским законодательством", - сказал Аскальдович на вопрос, будут ли релокантов привлекать к ответственности в случае провокаций с их стороны.
Он отметил, что провокации могут совершаться в тех странах, где проживает большое количество релокантов и представителей внесистемной оппозиции.
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