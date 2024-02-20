https://ria.ru/20240220/relokanty-1928412724.html

МИД предупредил релокантов об ответственности за провокации на выборах

МИД предупредил релокантов об ответственности за провокации на выборах - РИА Новости, 20.02.2024

МИД предупредил релокантов об ответственности за провокации на выборах

Россия привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, проживающих за рубежом, если они совершат провокации в ходе выборов президента, заявил... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:39

2024-02-20T11:39

2024-02-20T11:39

выборы президента россии — 2024

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

выборы президента рф

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, проживающих за рубежом, если они совершат провокации в ходе выборов президента, заявил РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Ранее спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что россияне, проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ. "Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться (к ответственности - ред.) в соответствии с российским законодательством", - сказал Аскальдович на вопрос, будут ли релокантов привлекать к ответственности в случае провокаций с их стороны. Он отметил, что провокации могут совершаться в тех странах, где проживает большое количество релокантов и представителей внесистемной оппозиции.

https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, выборы президента рф