https://ria.ru/20240220/reestr-1928528016.html

Минцифры предложило начать создавать реестр присвоения радиочастот осенью

Минцифры предложило начать создавать реестр присвоения радиочастот осенью - РИА Новости, 20.02.2024

Минцифры предложило начать создавать реестр присвоения радиочастот осенью

Минцифры РФ предлагает начать формировать реестр присвоения радиочастот гражданского назначения 1 сентября текущего года, следует из проекта постановления,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:15

2024-02-20T17:15

2024-02-20T17:15

россия

владимир путин

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает начать формировать реестр присвоения радиочастот гражданского назначения 1 сентября текущего года, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном портале нормативных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила формирования и ведения Единого реестра частотных присвоений для радиоэлектронных средств гражданского назначения... Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года", - говорится в документе. "Утвердить правила предоставления информации из Единого реестра частотных присвоений для радиоэлектронных средств гражданского назначения федеральному органу исполнительной власти в области государственной охраны, федеральному органу исполнительной власти в области обороны и федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации", - добавляется там. В начале августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении радиочастот путем внесения записи в специальный реестр. Предлагаемая мера повышает технологичность процессов за счет применения цифровых технологий, в части перехода к реестровой модели позволит ускорить внедрение цифровых и электронных сервисов, также отмечалось в пояснительной записке. В перечень лицензионных требований, предусматриваемых лицензиями на оказание услуг связи для целей телевизионного вещания или радиовещания, если указанная деятельность осуществляется на основании договоров с абонентами, вне зависимости от используемых сетей связи включаются требования о трансляции обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов без заключения договоров и взимания платы с вещателей таких каналов. Оператор связи, предоставляющий доступ к интернету, обязан обеспечивать установку в своей сети связи технических средств противодействия угрозам на средствах связи, обеспечивающих передачу данных со скоростью более чем 10 ГБ в секунду и соблюдать предусмотренные ФЗ "О связи" технические условия установки технических средств противодействия угрозам, а также требования к сетям связи.

https://ria.ru/20240214/biometriya-1927426531.html

https://ria.ru/20240220/pochta-1928441353.html

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россия, владимир путин, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)