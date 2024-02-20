https://ria.ru/20240220/putin-1928564928.html
Россия никогда не была против переговоров, заявил Путин
Россия никогда не была против переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
Россия никогда не была против переговоров, заявил Путин
Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, это касается и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:13
2024-02-20T19:13
2024-02-20T19:46
украина
россия
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, это касается и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Что касается переговоров, мы никогда не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления. Я уже сто раз сказал о том, что мы не прерывали диалог, это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона", - сказал президент.
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украина, россия, владимир путин, сергей шойгу
Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Россия никогда не была против переговоров, заявил Путин
Путин: Россия никогда не была против переговоров, это касается и Украины
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, это касается и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Что касается переговоров, мы никогда не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления. Я уже сто раз сказал о том, что мы не прерывали диалог, это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона", - сказал президент.
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