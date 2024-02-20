https://ria.ru/20240220/putin-1928564928.html

Россия никогда не была против переговоров, заявил Путин

Россия никогда не была против переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024

Россия никогда не была против переговоров, заявил Путин

Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, это касается и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:13

2024-02-20T19:13

2024-02-20T19:46

украина

россия

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, это касается и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Что касается переговоров, мы никогда не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления. Я уже сто раз сказал о том, что мы не прерывали диалог, это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона", - сказал президент.

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928511702.html

украина

россия

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2024

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украина, россия, владимир путин, сергей шойгу