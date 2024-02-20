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Путин призвал наращивать работу по поддержке материнства и детства - РИА Новости, 20.02.2024
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18:41 20.02.2024 (обновлено: 18:54 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928554156.html
Путин призвал наращивать работу по поддержке материнства и детства
Путин призвал наращивать работу по поддержке материнства и детства - РИА Новости, 20.02.2024
Путин призвал наращивать работу по поддержке материнства и детства
Россия будет наращивать работу по поддержке семей, материнства и детства, в том числе для изменения ситуации на рынке труда, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:41
2024-02-20T18:54
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать работу по поддержке семей, материнства и детства, в том числе для изменения ситуации на рынке труда, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он отметил, что самое лучшее решение всех проблем в области трудовых отношений и решение проблемы дефицита рабочих рук - это повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране."Это совершенно очевидно. И по этому пути, по этой дороге мы тоже, безусловно, идём, и будем наращивать здесь деятельность государства по поддержке семьи, детства, материнства", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240220/putin-1928553785.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал наращивать работу по поддержке материнства и детства

Путин: Россия увеличит поддержку семей

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать работу по поддержке семей, материнства и детства, в том числе для изменения ситуации на рынке труда, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
Он отметил, что самое лучшее решение всех проблем в области трудовых отношений и решение проблемы дефицита рабочих рук - это повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране.
"Это совершенно очевидно. И по этому пути, по этой дороге мы тоже, безусловно, идём, и будем наращивать здесь деятельность государства по поддержке семьи, детства, материнства", - сказал Путин.
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