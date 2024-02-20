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Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России - РИА Новости, 20.02.2024
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18:24 20.02.2024 (обновлено: 18:36 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928550882.html
Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России
Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России
Многие страны интересуются идеями России, в том числе в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума Агентства... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:24
2024-02-20T18:36
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Многие страны интересуются идеями России, в том числе в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени "."У нас много интересных вещей, и многие наши партнеры интересуются и готовы вместе с нами их внедрять. И в экономике, и в сфере политики взаимодействия по самым разным направлениям. И это тоже очень важно, и это тоже востребовано", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240220/putin-1928551286.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России

Путин: многие страны интересуются идеями РФ, в том числе в сфере экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Многие страны интересуются идеями России, в том числе в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени ".
"У нас много интересных вещей, и многие наши партнеры интересуются и готовы вместе с нами их внедрять. И в экономике, и в сфере политики взаимодействия по самым разным направлениям. И это тоже очень важно, и это тоже востребовано", - сказал Путин.
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