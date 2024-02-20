https://ria.ru/20240220/putin-1928550882.html

Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России

Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России - РИА Новости, 20.02.2024

Путин заявил, что многие страны интересуются идеями России

Многие страны интересуются идеями России, в том числе в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума Агентства... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:24

2024-02-20T18:24

2024-02-20T18:36

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Многие страны интересуются идеями России, в том числе в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени "."У нас много интересных вещей, и многие наши партнеры интересуются и готовы вместе с нами их внедрять. И в экономике, и в сфере политики взаимодействия по самым разным направлениям. И это тоже очень важно, и это тоже востребовано", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240220/putin-1928551286.html

россия

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россия, владимир путин, экономика