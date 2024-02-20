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Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
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18:18 20.02.2024 (обновлено: 18:44 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928548373.html
Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, заявил Путин
Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, заявил Путин
Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:18
2024-02-20T18:44
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, заявил президент России Владимир Путин."Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".По его словам, в условиях сегодняшнего дня, когда страна стоит перед таким количеством разнообразных вызовов, она двигается вперед."И в области обеспечения нашей безопасности, в области экономического развития, экономического суверенитета, в области решения социальных задач, нерешенных, конечно, больше гораздо, чем то, что мы сделали, но всё-таки по каждому из этих стратегических направлений движение есть", - отметил он.
https://ria.ru/20240220/putin-1928550591.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, заявил Путин

Путин: РФ качественно меняется в сфере экономического суверенитета

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, становится уверенной в себе, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
По его словам, в условиях сегодняшнего дня, когда страна стоит перед таким количеством разнообразных вызовов, она двигается вперед.
"И в области обеспечения нашей безопасности, в области экономического развития, экономического суверенитета, в области решения социальных задач, нерешенных, конечно, больше гораздо, чем то, что мы сделали, но всё-таки по каждому из этих стратегических направлений движение есть", - отметил он.
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РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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