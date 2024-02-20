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"Детская страна" Пушкина: уютное Захарово и царские Вяземы

"Детская страна" Пушкина: уютное Захарово и царские Вяземы - РИА Новости, 20.02.2024

"Детская страна" Пушкина: уютное Захарово и царские Вяземы

В подмосковном именье Захарово Александр Пушкин не написал ни одного шедевра, но именно здесь начал формироваться поэтический дар будущего гения. Я, Максим... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:25

2024-02-20T10:25

2024-02-20T17:06

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россия

литературные путешествия с максимом шараповым

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В подмосковном именье Захарово Александр Пушкин не написал ни одного шедевра, но именно здесь начал формироваться поэтический дар будущего гения. Я, Максим Шарапов, предлагаю вам прогуляться по "стране детства" автора "Евгения Онегина". В 1804 году бабушка Пушкина по материнской линии Мария Алексеевна Ганнибал купила совсем небольшое поместье в Московской губернии. Барский дом, хозяйственные постройки, несколько гектаров земли на берегу пруда примерно в 40 километрах на запад от границ современной Москвы по Можайскому шоссе, старой Смоленской дороге.Здесь юный Саша вместе с семьей провел летние месяцы с 1805 по 1810 годы. А в 1811 году, после отъезда старшего внука на учебу в Царскосельский лицей, Мария Ганнибал дом в Захарово продала, как будто предчувствовала приближение наполеоновского нашествия.Историческое здание, в котором великий поэт провел часть детства, не сохранилось. Еще в начале ХХ века на его фундаменте построили новый деревянный особняк. В советское время здесь располагались пионерский лагерь, база отдыха, школа, но не было никакого намека на Пушкина. В конце прошлого века заброшенное строение сгорело, и только в 1999 году, к 200-летию со дня рождения поэта, по воспоминаниям современников воссоздали двухэтажный особняк, благоустроили парк, почистили пруд. И Пушкин как будто вернулся в свое детство. Теперь бронзовый памятник кудрявого мальчика смотрит на мост, перекинутый на другой берег пруда.И хотя маленький музей на первом этаже дома состоит всего из нескольких комнат, Захарово возрождено с большой любовью. Здесь воссозданы гостиная, детская, столовая, кухня. Антикварная мебель, посуда, картины XIXвека, которые очень точно передают атмосферу дворянского поместья той эпохи. Рассматривая интерьер можно заметить старинный секретер с письменными принадлежностями и настольными часами, веер, кувшин для умывания, сервированный посудой обеденный стол. На печке массивный утюг, самовар, горшок под щи или кашу. На полу дрова. В коридоре сложены сундуки и чемоданы, как будто большая семья только что приехала в прохладный день из Москвы на летний отдых. Так и хочется тайком от смотрителей прикоснуться к столу, за которым мог писать свои первые стихи Александр Пушкин. Но ни одной вещицы из пушкинского детства в экспозиции, к сожалению, нет. На вопрос "почему?" сотрудники музея разводят руками: "Продав дом, Мария Алексеевна всю обстановку вывезла, и потом она затерялась в круговерти эпох".На второй этаж, куда ведет деревянная лестница, посетителей не пускают. Там только служебные помещения и рабочие кабинеты сотрудников музея.Скорее всего не получится полюбоваться и деревьями, которые могли помнить поэта. На территории сохранилась подъездная аллея и пейзажный парк, но даже одной из самых старых елей, по мнению дендрологов, всего 179 лет. Она возвышается на самом берегу пруда, а напротив, вдалеке, виднеются скромные деревенские домишки. Погружаясь в эту пасторальную иллюзию, на время забываешь, что приехал сюда из XXI века.Несмотря на отсутствие исторических артефактов, Захарово не разочаровывает. Даже зимой легко представляешь себе крестьянских девушек, собирающих яблоки в барском саду, мужиков, заготавливающих на зиму сено и дрова. И смуглого мальчика, который вместе со своим младшим братом Николаем и сестрой Ольгой купается в пруду, озорничает в доме, прислушивается к рассказам бабушки и разговорам дворовых. Впитывает в себя новые впечатления, которые потом отразятся в его произведениях.Позже в "Послании к Юдину" Пушкин напишет:"Мне видится мое селенье,Мое Захарово; оноС заборами в реке волнистой,С мостом и рощею тенистойЗерцалом вод отражено.На холме домик мой; с балконаМогу сойти в веселый сад,Где вместе Флора и ПомонаЦветы с плодами мне дарят,Где старых кленов темный рядВозносится до небосклона…"Но мир маленького Пушкина не ограничивался территорией бабушкиного поместья. Известно, что они бывали в соседнем Звенигороде и в расположенном рядом с городом Саввино-Сторожевском монастыре. Эти впечатления воплотились в стихотворении "На тихих берегах Москвы" и в ранней неоконченной поэме "Монах". А позже Пушкин даже трудился над переводом с церковно-славянского языка "Жития преподобного Саввы Сторожевского". Исследователи творчества Александра Сергеевича утверждают, что поэт вспоминал Захарово и работая над трагедией "Борис Годунов". В произведении упоминается название сельца Захарово и нескольких окрестных деревень. И это не случайно.В Захарово не было собственного храма, и бабушка Мария Алексеевна вместе с внуками пешком ходили в Преображенский храм усадьбы Вязёмы, принадлежавшей в то время князьям Голицыным. Это совсем рядом. По автомобильной дороге навигатор показывает всего четыре километра, а по прямой и того меньше. Сейчас Захарово и Вязёмы входят в Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина и дополняют друг друга.Соседи были в хороших отношениях, и Саша Пушкин мог листать книги в богатой библиотеке Голицыных. Слышать рассказы про историю поместья, которое было основано еще в XV веке, а в конце XVIстало вотчиной Бориса Годунова. Исторические хроники подтверждают, что бывали здесь и другие знаменитые личности, например, Лжедмитрий первый и царь Алексей Михайлович.В отличие от камерного уютного Захарова царские Вязёмы масштабны: бело-розовый дворец, конюшни, величественный Преображенский храм, в котором смотрел на иконы будущий поэт. Правда, зимой открыта только нижняя маленькая церковь, а верхняя "холодная" пускает прихожан в теплое время года. Если прогуляться вокруг храма, пройти мимо звонницы, замечаешь скромное надгробье из белого камня. На нем простая надпись: "Под сим камнем покоится Николай Сергеевич Пушкин". В июле 1807 года здесь был похоронен шестилетний брат Пушкина Николай. Он умер в Захарово, простудившись во время грозы.Но музей в Вязёмах - это не только история. В бывшей царской вотчине можно посетить музыкальные концерты, а при желании и финансовых возможностях, справить день рождения или даже сыграть свадьбу. Здесь проходят разные выставки и лекции.По иронии парадокса в Захарово, где жил маленький Пушкин, сохранился только ландшафт, а в Вязёмах, куда будущий поэт приходил в гости - почти весь усадебный комплекс. Но, как известно "…гений, парадоксов друг…" и эта известная строчка из стихотворения Пушкина, если вспомнить биографию поэта, очень точно подходит и к нему самому.

https://ria.ru/20240220/literaturetest-1921404856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, музеи, александр пушкин, россия