"Детская страна" Пушкина: уютное Захарово и царские Вяземы
© Фото : Максим ШараповГосподский дом в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
Господский дом в усадьбе Захарово
В подмосковном именье Захарово Александр Пушкин не написал ни одного шедевра, но именно здесь начал формироваться поэтический дар будущего гения. Я, Максим Шарапов, предлагаю вам прогуляться по "стране детства" автора "Евгения Онегина".
В 1804 году бабушка Пушкина по материнской линии Мария Алексеевна Ганнибал купила совсем небольшое поместье в Московской губернии. Барский дом, хозяйственные постройки, несколько гектаров земли на берегу пруда примерно в 40 километрах на запад от границ современной Москвы по Можайскому шоссе, старой Смоленской дороге.
Здесь юный Саша вместе с семьей провел летние месяцы с 1805 по 1810 годы. А в 1811 году, после отъезда старшего внука на учебу в Царскосельский лицей, Мария Ганнибал дом в Захарово продала, как будто предчувствовала приближение наполеоновского нашествия.
Историческое здание, в котором великий поэт провел часть детства, не сохранилось. Еще в начале ХХ века на его фундаменте построили новый деревянный особняк. В советское время здесь располагались пионерский лагерь, база отдыха, школа, но не было никакого намека на Пушкина. В конце прошлого века заброшенное строение сгорело, и только в 1999 году, к 200-летию со дня рождения поэта, по воспоминаниям современников воссоздали двухэтажный особняк, благоустроили парк, почистили пруд. И Пушкин как будто вернулся в свое детство. Теперь бронзовый памятник кудрявого мальчика смотрит на мост, перекинутый на другой берег пруда.
© Фото : Максим ШараповПамятник юному Пушкину в Захарово
© Фото : Максим Шарапов
Памятник юному Пушкину в Захарово
И хотя маленький музей на первом этаже дома состоит всего из нескольких комнат, Захарово возрождено с большой любовью. Здесь воссозданы гостиная, детская, столовая, кухня. Антикварная мебель, посуда, картины XIXвека, которые очень точно передают атмосферу дворянского поместья той эпохи. Рассматривая интерьер можно заметить старинный секретер с письменными принадлежностями и настольными часами, веер, кувшин для умывания, сервированный посудой обеденный стол. На печке массивный утюг, самовар, горшок под щи или кашу. На полу дрова. В коридоре сложены сундуки и чемоданы, как будто большая семья только что приехала в прохладный день из Москвы на летний отдых. Так и хочется тайком от смотрителей прикоснуться к столу, за которым мог писать свои первые стихи Александр Пушкин. Но ни одной вещицы из пушкинского детства в экспозиции, к сожалению, нет. На вопрос "почему?" сотрудники музея разводят руками: "Продав дом, Мария Алексеевна всю обстановку вывезла, и потом она затерялась в круговерти эпох".
© Фото : Максим ШараповИнтерьеры в усадьбе Захарово
Интерьеры в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
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© Фото : Максим ШараповИнтерьеры в усадьбе Захарово
Интерьеры в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
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© Фото : Максим ШараповИнтерьеры в усадьбе Захарово
Интерьеры в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
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© Фото : Максим ШараповСтоловая в усадьбе Захарово
Столовая в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
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© Фото : Максим ШараповКухня в усадьбе Захарово
Кухня в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
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Интерьеры в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
1 из 5
Интерьеры в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
2 из 5
Интерьеры в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
3 из 5
Столовая в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
4 из 5
Кухня в усадьбе Захарово
© Фото : Максим Шарапов
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На второй этаж, куда ведет деревянная лестница, посетителей не пускают. Там только служебные помещения и рабочие кабинеты сотрудников музея.
Скорее всего не получится полюбоваться и деревьями, которые могли помнить поэта. На территории сохранилась подъездная аллея и пейзажный парк, но даже одной из самых старых елей, по мнению дендрологов, всего 179 лет. Она возвышается на самом берегу пруда, а напротив, вдалеке, виднеются скромные деревенские домишки. Погружаясь в эту пасторальную иллюзию, на время забываешь, что приехал сюда из XXI века.
© Фото : Максим ШараповСтарая ель в усадьбе Захарово - памятник живой природы
© Фото : Максим Шарапов
Старая ель в усадьбе Захарово - памятник живой природы
© Фото : Максим ШараповПаспорт памятника живой природы
© Фото : Максим Шарапов
Паспорт памятника живой природы
Несмотря на отсутствие исторических артефактов, Захарово не разочаровывает. Даже зимой легко представляешь себе крестьянских девушек, собирающих яблоки в барском саду, мужиков, заготавливающих на зиму сено и дрова. И смуглого мальчика, который вместе со своим младшим братом Николаем и сестрой Ольгой купается в пруду, озорничает в доме, прислушивается к рассказам бабушки и разговорам дворовых. Впитывает в себя новые впечатления, которые потом отразятся в его произведениях.
© Фото : Максим ШараповВид на деревенские дома с территории музея Захарово
© Фото : Максим Шарапов
Вид на деревенские дома с территории музея Захарово
Позже в "Послании к Юдину" Пушкин напишет:
"Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона…"
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона…"
Но мир маленького Пушкина не ограничивался территорией бабушкиного поместья. Известно, что они бывали в соседнем Звенигороде и в расположенном рядом с городом Саввино-Сторожевском монастыре. Эти впечатления воплотились в стихотворении "На тихих берегах Москвы" и в ранней неоконченной поэме "Монах". А позже Пушкин даже трудился над переводом с церковно-славянского языка "Жития преподобного Саввы Сторожевского". Исследователи творчества Александра Сергеевича утверждают, что поэт вспоминал Захарово и работая над трагедией "Борис Годунов". В произведении упоминается название сельца Захарово и нескольких окрестных деревень. И это не случайно.
© Фото : Максим ШараповПреображенский храм в усадьбе Вязёмы
© Фото : Максим Шарапов
Преображенский храм в усадьбе Вязёмы
В Захарово не было собственного храма, и бабушка Мария Алексеевна вместе с внуками пешком ходили в Преображенский храм усадьбы Вязёмы, принадлежавшей в то время князьям Голицыным. Это совсем рядом. По автомобильной дороге навигатор показывает всего четыре километра, а по прямой и того меньше. Сейчас Захарово и Вязёмы входят в Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина и дополняют друг друга.
Соседи были в хороших отношениях, и Саша Пушкин мог листать книги в богатой библиотеке Голицыных. Слышать рассказы про историю поместья, которое было основано еще в XV веке, а в конце XVIстало вотчиной Бориса Годунова. Исторические хроники подтверждают, что бывали здесь и другие знаменитые личности, например, Лжедмитрий первый и царь Алексей Михайлович.
© Фото : Максим ШараповКонный двор в усадьбе Вязёмы
Конный двор в усадьбе Вязёмы
© Фото : Максим Шарапов
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© Фото : Максим Шарапов
Дворец и флигель в усадьбе Вязёмы
Дворец и флигель в усадьбе Вязёмы
© Фото : Максим Шарапов
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Конный двор в усадьбе Вязёмы
© Фото : Максим Шарапов
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Дворец и флигель в усадьбе Вязёмы
© Фото : Максим Шарапов
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В отличие от камерного уютного Захарова царские Вязёмы масштабны: бело-розовый дворец, конюшни, величественный Преображенский храм, в котором смотрел на иконы будущий поэт. Правда, зимой открыта только нижняя маленькая церковь, а верхняя "холодная" пускает прихожан в теплое время года. Если прогуляться вокруг храма, пройти мимо звонницы, замечаешь скромное надгробье из белого камня. На нем простая надпись: "Под сим камнем покоится Николай Сергеевич Пушкин". В июле 1807 года здесь был похоронен шестилетний брат Пушкина Николай. Он умер в Захарово, простудившись во время грозы.
© Фото : Максим ШараповПамятник на могиле Николая Пушкина
© Фото : Максим Шарапов
Памятник на могиле Николая Пушкина
© Фото : Максим ШараповПамятник на могиле Николая Пушкина
© Фото : Максим Шарапов
Памятник на могиле Николая Пушкина
Но музей в Вязёмах - это не только история. В бывшей царской вотчине можно посетить музыкальные концерты, а при желании и финансовых возможностях, справить день рождения или даже сыграть свадьбу. Здесь проходят разные выставки и лекции.
По иронии парадокса в Захарово, где жил маленький Пушкин, сохранился только ландшафт, а в Вязёмах, куда будущий поэт приходил в гости - почти весь усадебный комплекс. Но, как известно "…гений, парадоксов друг…" и эта известная строчка из стихотворения Пушкина, если вспомнить биографию поэта, очень точно подходит и к нему самому.