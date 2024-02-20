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Лукашенко рассказал о подготовке США провокации против жителей Польши - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 20.02.2024 (обновлено: 13:29 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/provokatsiya-1928445730.html
Лукашенко рассказал о подготовке США провокации против жителей Польши
Лукашенко рассказал о подготовке США провокации против жителей Польши - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко рассказал о подготовке США провокации против жителей Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:27
2024-02-20T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
польша
белоруссия
александр лукашенко
россия
сша
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что польская и американская разведки готовят провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Москву и Минск. "Все добытые разведкой сценарии различного рода провокаций, проведения экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно предаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую (это уже для поляков важно): "польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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белоруссия
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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, США
Лукашенко рассказал о подготовке США провокации против жителей Польши

Лукашенко: США готовят провокацию против Польши, а обвинят РФ и Белоруссию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что польская и американская разведки готовят провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Москву и Минск.
"Все добытые разведкой сценарии различного рода провокаций, проведения экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно предаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую (это уже для поляков важно): "польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь", - заявил Лукашенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияСША
 
 
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