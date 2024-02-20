https://ria.ru/20240220/provokatsiya-1928445730.html

Лукашенко рассказал о подготовке США провокации против жителей Польши

Лукашенко рассказал о подготовке США провокации против жителей Польши - РИА Новости, 20.02.2024

Лукашенко рассказал о подготовке США провокации против жителей Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:27

2024-02-20T13:27

2024-02-20T13:29

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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что польская и американская разведки готовят провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Москву и Минск. "Все добытые разведкой сценарии различного рода провокаций, проведения экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно предаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую (это уже для поляков важно): "польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, россия, сша