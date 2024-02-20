https://ria.ru/20240220/protest-1928502660.html
Польские фермеры призвали к выходу страны из ЕС
Польские фермеры призвали к выходу страны из ЕС - РИА Новости, 20.02.2024
Польские фермеры призвали к выходу страны из ЕС
Некоторые протестующие польские фермеры демонстрируют сильный евроскептицизм и не возражают против выхода своей страны из Европейского союза, заявил РИА Новости РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:46
2024-02-20T15:46
2024-02-20T16:06
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ДОРОХУСК (Польша), 20 фев – РИА Новости. Некоторые протестующие польские фермеры демонстрируют сильный евроскептицизм и не возражают против выхода своей страны из Европейского союза, заявил РИА Новости фермер Кароль, участвующий в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск" на границе с Украиной. Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. "Я за выход Польши из Евросоюза. Я являюсь убежденным евроскептиком и хотел бы, чтобы наша страна вышла из Европейского союза", - сказал Кароль. Он уточнил, что является сторонником референдума о выходе Польши из ЕС. "Я хочу, чтобы мы провели референдум на эту тему и разъяснили все за и против нашего присутствия в ЕС", - сказал он. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928370489.html
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в мире, украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польские фермеры призвали к выходу страны из ЕС
Протестующие на границе польские фермеры призвали к выходу страны из ЕС
ДОРОХУСК (Польша), 20 фев – РИА Новости. Некоторые протестующие польские фермеры демонстрируют сильный евроскептицизм и не возражают против выхода своей страны из Европейского союза, заявил РИА Новости фермер Кароль, участвующий в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск" на границе с Украиной.
Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
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"Я за выход Польши
из Евросоюза. Я являюсь убежденным евроскептиком и хотел бы, чтобы наша страна вышла из Европейского союза", - сказал Кароль.
Он уточнил, что является сторонником референдума о выходе Польши из ЕС. "Я хочу, чтобы мы провели референдум на эту тему и разъяснили все за и против нашего присутствия в ЕС", - сказал он.
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Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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