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В Ульяновской области локализовали пожар в многоквартирном доме
В Ульяновской области локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 20.02.2024
В Ульяновской области локализовали пожар в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном доме в Ульяновской области локализовали, информирует пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:50
2024-02-20T23:50
2024-02-20T23:50
происшествия
ульяновская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Ульяновской области локализовали, информирует пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что квартира загорелась ночью во вторник в жилом доме в Ульяновской области, из здания эвакуировались 44 человека, для них подготовлен пункт временного размещения вместимостью на 100 человек. Предварительно, никто не пострадал. "Пожар в Ульяновской области локализован на площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области локализовали пожар в многоквартирном доме
МЧС: в Ульяновской области локализовали пожар в многоквартирном доме