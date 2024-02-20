https://ria.ru/20240220/pozhar-1928606271.html

В Ульяновской области загорелась квартира в многоэтажном доме

В Ульяновской области загорелась квартира в многоэтажном доме - РИА Новости, 20.02.2024

В Ульяновской области загорелась квартира в многоэтажном доме

Квартира загорелась в жилом доме в Ульяновской области, из здания эвакуировались 44 человека, предварительно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T23:34

2024-02-20T23:34

2024-02-20T23:34

происшествия

ульяновская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_33ec15a4ff4f5d0ecc75430c2a2e3549.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квартира загорелась в жилом доме в Ульяновской области, из здания эвакуировались 44 человека, предварительно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Ульяновской области ликвидируют пожар в многоквартирном доме... На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение квартиры на втором этаже с переходом на кровлю двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади 350 квадратных метров... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении, Отмечается, что от огня спасли одного человека, самостоятельно эвакуировалось 44 человека, в том числе девять детей. Для них подготовлен пункт временного размещения вместимостью на 100 человек. По данным МЧС, пожар произошел в городском поселении Ишеевка на улице Больничная.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)