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В Ульяновской области загорелась квартира в многоэтажном доме - РИА Новости, 20.02.2024
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23:34 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/pozhar-1928606271.html
В Ульяновской области загорелась квартира в многоэтажном доме
В Ульяновской области загорелась квартира в многоэтажном доме - РИА Новости, 20.02.2024
В Ульяновской области загорелась квартира в многоэтажном доме
Квартира загорелась в жилом доме в Ульяновской области, из здания эвакуировались 44 человека, предварительно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:34
2024-02-20T23:34
происшествия
ульяновская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квартира загорелась в жилом доме в Ульяновской области, из здания эвакуировались 44 человека, предварительно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Ульяновской области ликвидируют пожар в многоквартирном доме... На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение квартиры на втором этаже с переходом на кровлю двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади 350 квадратных метров... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении, Отмечается, что от огня спасли одного человека, самостоятельно эвакуировалось 44 человека, в том числе девять детей. Для них подготовлен пункт временного размещения вместимостью на 100 человек. По данным МЧС, пожар произошел в городском поселении Ишеевка на улице Больничная.
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происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области загорелась квартира в многоэтажном доме

МЧС: в Ульяновской области загорелась квартира, эвакуировали 44 человека

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квартира загорелась в жилом доме в Ульяновской области, из здания эвакуировались 44 человека, предварительно, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Ульяновской области ликвидируют пожар в многоквартирном доме... На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение квартиры на втором этаже с переходом на кровлю двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади 350 квадратных метров... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении,
Отмечается, что от огня спасли одного человека, самостоятельно эвакуировалось 44 человека, в том числе девять детей. Для них подготовлен пункт временного размещения вместимостью на 100 человек.
По данным МЧС, пожар произошел в городском поселении Ишеевка на улице Больничная.
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ПроисшествияУльяновская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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