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На западе Москвы загорелась многоэтажка
На западе Москвы загорелась многоэтажка - РИА Новости, 20.02.2024
На западе Москвы загорелась многоэтажка
Пожар произошел на верхних этажах высотного здания на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:27
2024-02-20T18:27
2024-02-20T18:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар произошел на верхних этажах высотного здания на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Пожар произошел на проспекте Вернадского на верхних этажах высотного здания, которое, предположительно, находится на реконструкции.
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происшествия, москва
На западе Москвы загорелась многоэтажка
В Москве на проспекте Вернадского загорелась многоэтажка
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар произошел на верхних этажах высотного здания на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар произошел на проспекте Вернадского на верхних этажах высотного здания, которое, предположительно, находится на реконструкции.