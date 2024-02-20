https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html

На западе Москвы загорелась многоэтажка

На западе Москвы загорелась многоэтажка - РИА Новости, 20.02.2024

На западе Москвы загорелась многоэтажка

Пожар произошел на верхних этажах высотного здания на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:27

2024-02-20T18:27

2024-02-20T18:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар произошел на верхних этажах высотного здания на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Пожар произошел на проспекте Вернадского на верхних этажах высотного здания, которое, предположительно, находится на реконструкции.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва